Leo Boto: “Llevamos la esperanza de ser un gobierno reparador”

En los últimos días, el candidato a Intendente del Frente de Todos, Leo Boto, estuvo conversando con vecinos de distintos barrios y localidades de Luján.En este sentido, se realizaron reuniones y caminatas en la localidad de Olivera, Pueblo Nuevo, Open Door y en los Barrios San Bernardo, Padre Varela, San Cayetano, Los Laureles y Lanusse.Sobre estas actividades, Boto destacó que “llevamos la esperanza de ser un gobierno reparador. Creemos que los problemas de Luján están sobre diagnosticados, estamos ante un fin de ciclo de un gobierno que no pudo atender ni los grandes temas ni los pequeños problemas cotidianos de los vecinos, hace meses existe un estado de gobierno en fuga que ha desencadenado nuevos y mayores inconvenientes.Por eso decimos que ya es suficiente, no se puede continuar cuatro años más así. A partir del 10 de diciembre vamos a conformar un gobierno que empiece a recuperar a Luján del estado de abandono en que se encuentra”.A su vez remarcó que “nuestra principal herramienta va a ser la fuerza del trabajo. Volver a sentar los pilares de una administración honesta, transparente y comprometida. Necesitamos una intendencia moderna y ágil que se ponga al ritmo de las nuevas demandas de la comunidad y tenga la capacidad necesaria para recuperar el tiempo perdido en términos de inversión, infraestructura y calidad en la prestación de los servicios.No puede ser que hayamos llegado a una situación en la cual no se pueden ni pegar los azulejos del Hospital, muchos de los problemas que nos deja este gobierno son económicos pero otros no, en algunos casos es solo desidia y falta de dedicación”.Por otra parte, también se realizó una reunión junto a integrantes de Inundados de Luján en las inmediaciones del río. Sobre este tema, Boto consideró que “desgraciadamente en las últimas horas comprobamos lo que venimos diciendo hace meses. La paralización absoluta de las obras en la cuenca sigue dejando a nuestra ciudad en una situación absoluta de desprotección.Nuestro compromiso en el gobierno va a ser que Luján se ponga al frente del reclamo y de la gestión de obras para mitigar las inundaciones y evitar el sufrimiento de los vecinos y vecinas cada vez que llueve fuerte y no saben lo que va a pasar”.Además, se realizó un encuentro con empresarios de distintas ramas de la industria local. En este caso, Boto puntualizó “agradezco a los empresarios con quienes compartimos un diálogo muy necesario sobre el futuro de nuestra ciudad. Mi compromiso es trabajar por la seguridad, previsibilidad y competitividad que necesitamos para poner a Luján en marcha y recuperar nuestra grandeza”.

Publicado el martes 15 de octubre de 2019