Leo Boto: “Este domingo vamos a recuperar un Luján para todos”

En las últimas horas de la campaña electoral, el Candidato a Intendente del Frente de Todos, Leo Boto, realizó un repaso de las actividades realizadas en los últimos meses. En este sentido, consideró que “hemos recorrido todo Luján compartiendo la esperanza de iniciar una nueva etapa, en la cual cerremos todas las grietas y diferencias pequeñas que tanto daño nos hicieron”.

Además, remarcó que “estamos muy cerca de alcanzar este objetivo que nos propusimos de recuperar Luján, que significa escuchar en lo profundo de nuestro ADN, la grandeza que supo tener nuestra ciudad a lo largo de su historia, y desde esos valores y experiencias proyectarnos al futuro. Por eso decimos que queremos que Luján ingrese en el Siglo XXI, necesitamos una intendencia moderna, actual, ágil, que sepa atender a las demandas más básicas y urgentes, como así también a las nuevas problemáticas que tienen los vecinos hoy en día”.

Por otra parte, señaló que “tenemos un programa de gobierno para los primeros 180 días, que consiste en atender asuntos urgentes de infraestructura en los barrios y localidades, trabajar en los desagües, calles y limpieza. A partir del 10 de diciembre vamos a trabajar en la recuperación del espacio público”.

Boto aprovechó para referirse a los temas que se plantearon a lo largo de la campaña: “necesitamos un municipio que tenga entre sus prioridades la seguridad. Por eso asumí el compromiso de ponerme al frente de la lucha contra el delito y el narcomenudeo. No podemos seguir en un Luján que es tierra de nadie. Vamos a establecer un control civil de la seguridad y trabajar con profesionalismo y dedicación para devolverle la tranquilidad a nuestros vecinos”.

También, explicó que “en relación la salud queremos insistir con la necesidad de articular un sistema integrado que tenga como prioridad garantizarle la mejor atención posible a los ciudadanos. El estado de situación ya lo sabemos. Vemos un Hospital en el cual se caen los azulejos y no hay nadie que lo reponga, habitaciones donde las enfermeras tienen que calentar agua en la cocina para higienizar a los pacientes porque no hay ni agua. Hay que ordenar estos problemas, darle sustentabilidad económica y sumarle nuestra dedicación, porque no todos los problemas son económicos, en algunos casos vemos un profundo desinterés y abandono por parte de los funcionarios, eso no lo voy a permitir, tenemos que trabajar en el marco de un nuevo compromiso ético, con idoneidad y vocación porque las cosas pasen y cambien”.

Por último, se refirió al tema de empleo, al señalar que “queremos una intendencia que este al servicio de los que generan empleo, debemos trabajar para que las pymes, los comercios, el sector turístico y todos los emprendimientos dedicados a distintas actividades puedan crecer e ir mejorando día a día. El municipio debe ser facilitador, no poner palos en las ruedas”.

Finalmente remarcó que “Luján tiene un potencial intacto, recuperar Luján es tomar lo mejor de nosotros y volver a soñar en grande. Se que podemos hacerlo. Este domingo vamos a recuperar un Luján para todos”.

Publicado el jueves 24 de octubre de 2019