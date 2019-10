Leo Boto: «A partir del 10 de diciembre la seguridad va a ser una prioridad para la intendencia»

El Candidato a Intendente del Frente de Todos, Leo Boto, continúa con sus actividades en el marco de la campaña electoral conversando con vecinas y vecinos de Luján en barrios y localidades. En este sentido, destacó que “vemos un municipio que ha dejado de cumplir con sus funciones y en materia de seguridad los vecinos sienten una desprotección muy grande. Existe una situación que se agrava ante la ausencia de una estrategia de seguridad clara, un Intendente que no se ocupa del tema, un municipio que no tiene sistema de denuncias, no hay un comando operativo y el centro de monitoreo no tiene los recursos necesarios para cumplir con sus tareas. Las consecuencias están a la vista, nuestro compromiso es ordenar estos temas y atenderlos desde el primer día de gobierno”.

En consecuencia, aseveró que “queremos recuperar las calles, que podamos caminar tranquilos por las veredas, que nuestros vecinos no sientan miedo cuando salen a trabajar o a hacer las compras. Necesitamos recuperar la tranquilidad”.

Boto aseguró que “a partir del 10 de diciembre la seguridad va a ser una prioridad para la intendencia”. Entre las medidas que debe tomar el municipio, expresó que “es prioritario establecer una conducción y un control civil de la seguridad en Luján”. Por otra parte, reiteró que “vamos encabezar la lucha contra el narcomenudeo en nuestros barrios”. Además, señaló que se debe “ayudar, controlar y coordinar a las fuerzas de seguridad y aprovechar las nuevas tecnologías en beneficio de la seguridad ciudadana invirtiendo en equipamiento”. Por último, consideró que el municipio también va a “brindar asistencia a las víctimas de todo tipo de delitos”.

Prensa Leonardo Boto.

Publicado el viernes 18 de octubre de 2019