La Rica se prepara para una nueva edición del Festival de Vuelo 2025

Habrá shows musicales, además de feriantes y emprendedores de Chivilcoy y la zona

La comunidad de La Rica se prepara para vivir una nueva edición del Festival de Vuelo 2025, un evento que ya se ha convertido en una de las celebraciones más esperadas de la región. La cita será el domingo 2 de noviembre, a partir de las 12 horas, en un encuentro pensado para disfrutar en familia, al aire libre y con entrada libre y gratuita.

El festival contará con una variada propuesta musical que recorrerá distintos géneros y estilos. Sobre el escenario se presentarán La Junta, con todo el folclore argentino; Ahí Vamos, con su energía rockera; Orquesta Santabulla, aportando ritmo y cumbia; y el DJ Maxi Wuiovich, encargado de ponerle el cierre bailable a la jornada.

Además de los espectáculos, el público podrá recorrer los puestos de feriantes y emprendedores de Chivilcoy y la zona, quienes ofrecerán productos artesanales, gastronomía y propuestas locales.

Entre las atracciones aéreas, se destaca la tradicional Barrileteada Libre, que invita a grandes y chicos a llenar el cielo de color. También habrá venta de barriletes para quienes quieran sumarse en el momento.

El servicio de cantina estará a cargo de la Cooperadora del Hospital Municipal, garantizando una amplia oferta gastronómica y colaborando con una buena causa. Desde la organización recomiendan asistir con mate y reposera, para disfrutar cómodamente de una jornada de música, vuelo y comunidad.

El evento es organizado y coordinado por Hernán “Chueco” Figueroa, quien destacó la importancia de mantener viva esta tradición que reúne a familias, artistas y emprendedores en un ambiente festivo y solidario.

Publicado el sábado 1 de noviembre de 2025