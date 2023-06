Griffini propone eliminar tasas

.En medio de un año difícil para los vecinos de Luján, las propuestas que se direccionen a cuidar el bolsillo de la comunidad son más que valoradas en el debate público y de cara a la campaña electoral. En ese marco el candidato por Juntos, Héctor Griffini habló sobre otras de sus propuestas, en este caso, la que busca “aliviar la carga fiscal, fomentar la inversión y mejorar la calidad de vida en el municipio”.

En línea con Horacio Rodriguez Larreta y Diego Santilli, Griffini contempla en su plataforma electoral “una propuesta integral para beneficiar a los vecinos del municipio de Luján”. Allí explica que “una de las principales medidas destacadas es la reducción de tasas municipales, con varios objetivos, entre ellos: aliviar la carga que tienen los vecinos al pagar tasas que solo sustentan el gasto político; impulsar la inversión y mejorar la calidad de vida de la gente que no da más. Todo es pagar, pagar, pagar para una gestión que no muestra un número, que no puede tener aprobada su rendición de cuentas”.

Luego de varios encuentros de trabajo y planificación con los equipos técnicos y administrativos, Héctor Griffini también generó esquemas de trabajo con referentes en la materia, tal es el caso de Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, quien -como dice Griffini- “impactó de manera positiva a sus vecinos con políticas públicas que cuidan el bolsillo del vecino”.

El precandidato lujanense sostiene que “la reducción de tasas será fundamental para brindar un alivio económico a los vecinos, y eso permite destinar recursos adicionales a otras necesidades y mejorar su bienestar general. Es lógico que al disminuir los impuestos locales, queremos asegurar que la gente cuente con mayor capacidad adquisitiva y pueda llegar a fin de mes como se lo merece”.

Además, como explican desde sus equipos de gestión “esta propuesta busca fomentar la inversión en el municipio. Con una menor carga impositiva, se pretende atraer a nuevas empresas y emprendedores a establecerse en Luján, generando empleo y contribuyendo al crecimiento económico local. El estímulo a la inversión fortalecerá la economía del municipio y abrirá nuevas oportunidades laborales para los vecinos”.

Por último Griffini insistió con destacar la importancia de impulsar el consumo local. Lo que un vecino gasta en una tasa que va para un municipio que administra pésimo, si eso lo redireccionamos y el vecino no lo tiene que pagar va a usar ese dinero acá en Luján; es un apoyo directo a los comerciantes y emprendedores locales. Promover el consumo dentro del municipio, fortalece la economía interna y garantiza la sostenibilidad de nuestros queridos comerciantes que bastante mal la están pasando”.

Publicado el martes 6 de junio de 2023