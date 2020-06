Fin de semana otoñal

¿Por qué no leemos algo este fin de semana?

Se termina la décimo séptima semana de cuarentena obligatoria, y nos trae un nuevo viernes, nublado y fresco, en el que debemos permanecer en casa. Pareciera que el tiempo se pasara más rápido y, aun así, nos encontramos en un nuevo fin de semana sin saber qué hacer para entretenernos.

Por eso, en esta ocasión, volvemos con las recomendaciones de lectura pensadas para todas las edades.

Hoy te dejamos tres libros que podés disfrutar de manera gratuita desde cualquier dispositivo; ideales para estas tardes lluviosas e invernales que se nos vienen encima. Novelas que plantean reflexiones sobre la vida adulta, historias que nos abren los ojos al mundo adolescente, y cuentos de miedo para leer en compañía de los más pequeños.

La insoportable levedad del ser (Milan Kundera)

Con un título que parece de un libro de autoayuda, el autor checo Milan Kundera da nombre a este híbrido entre novela y ensayo filosófico publicado por primera vez en la década del 80, que no tardó en convertirse en un best seller mundial, y fue llevado a la pantalla grande hollywoodense en 1988.

La insoportable levedad del ser es una historia de amor peculiar; o sea, de celos, sexo, traiciones, y muerte. Además de las debilidades y paradojas de la vida cotidiana de cuatro personajes cuyos destinos se entrelazan irremediablemente. Con los ecos de la Primavera de Praga de fondo, Kundera hace las preguntas incómodas que no nos atrevemos a hacernos a nosotros mismos cuando llegamos a adultos y tenemos el completo control de nuestras vidas, nuestras relaciones y nuestros sueños.

A través de los celos de Teresa por Tomás, el amor de él hacia ella a pesar de sus incontables aventuras, el idealismo fútil de Franz, amante de Sabina, y la necesidad de ella, también amante de Tomás, de perseguir una inalcanzable libertad que solo la conduce a descubrir la insoportable levedad del ser. Esto es lo poco que pesa nuestra existencia en el curso de la historia y del universo, que es sólo una y nunca se repite.

Leelo gratis aquí:

https://zoonpolitikonmx.files.wordpress.com/2014/06/milan-kundera-la-insoportable-levedad-del-ser.pdf

Las ventajas de ser invisible (Stephen Chbosky)

Vivir al margen, sin llamar la atención, tiene sus atractivos. Te ofrece una perspectiva única, desde un lugar seguro. Pero siempre llega el momento de entrar en escena, arriesgarse, y ver el mundo desde adentro.

Charlie es un adolescente poco común: lee muchísimo, no tiene amigos ni es el novio de nadie, y a su corta edad de 15 años, ha perdido a su tía más querida y también a su único amigo. Su ingenuidad, su incapacidad de relacionarse normalmente con otras personas, y su extrema honestidad lo meten en más de un problema. Él es el “chico raro”.

Todo cambia el día en que empieza el secundario, y conoce a Sam y Patrick, dos alumnos de último año, que probablemente sean los chicos más extraordinarios, populares y divertidos de todo el colegio. Su amistad con ellos hará que Charlie “despierte” en más de un sentido. Irá de fiesta, conocerá nueva música, hará muchos amigos, y se enamorará por primera vez.

Pero crecer no siempre es algo lindo. Perder la inocencia y enfrentarse a la realidad pone nuestro

mundo patas arriba; porque la vida real nunca es lo que imaginamos cuando somos chicos.

Leelo gratis aquí: https://docs.google.com/file/d/0B33twae6xWDqbHpRamNPUTROQlk/view

¡Socorro! 12 Cuentos Para Caerse de Miedo (Elsa Bornemann)

*Lectura recomendada a partir de los 11 años.

¡Estos cuentos de Elsa Bornemann están pensados para ponerte los pelos de punta! Historias que van desde una abuela malvada que odia a sus nietos; manos misteriosas que te agarran en la noche; telas de araña gigantes; niños desaparecidos; hasta cuadros que cobran vida para denunciar un crimen.

Acompañados por un prólogo escrito por el mismísimo Frankenstein, estos cuentos prometen asustarte pero también divertirte. Todos amamos las historias de terror; leerlas solos, en compañía de hermanos o amigos, en campamentos o en pijamadas, de día o de tarde, leerlas con la abuela, el tío, mamá o papá. Pero ¡cuidado! No las leas antes de irte a la cama. O no podrás dormir. ¡Ya fuiste advertido!

Leelo gratis aquí:

https://craliceoguacolda.webnode.cl/_files/200000027-2ddf02ed7a/bornemannelsa-socorro.pdf

Publicado el viernes 19 de junio de 2020