«El SíSePuede es nuestra forma de vivir: vamos Luján que la damos vuelta»

Sol, música y vecinos de Luján al grito de “Sí se puede, sí se puede” fueron el marco para la visita de María Eugenia Vidal que subió al escenario montado sobre el empedrado de Lezica y Torrezuri con la imponente Basílica de fondo. “Buenas tardes Luján, a ver esas banderas”, expresó ni bien pisó las tablas.

Durante su exposición Vidal indicó que: “Reconocemos lo que falta, tenemos autocrítica y capacidad de aprender. Vamos a ser mejores, vamos a corregir lo que haya que corregir. Porque no nos creemos dueños de la verdad. En la vida y en la política uno puede corregir medidas en las que equivocó, puede enmendar errores, pero hay algo que uno no puede hacer, que es cambiar lo que uno es. Uno es o no es honesto, uno es o no es comprometido, respeta o no al otro, es humilde o no. Y nosotros creemos en eso y eso es lo que somos”.

Previamente, el candidato a intendente Fernando Casset se manifestó con cara de satisfacción, agradeció a los vecinos y señaló: “Cómo no se va a poder si se pudo hacer tanto. Quiero, en nombre de mis vecinos de Luján, dar la bienvenida a María Eugenia y a Daniel, en un lugar que es para nosotros el símbolo de lo que significa ser de Luján. En este lugar elegimos hacer la continuación de una lucha que hemos comenzado y no vamos a aflojar porque nos debemos a ustedes. En estos años hemos aprendidos mucho de María Eugenia, a luchar contra las mafias, a que no nos podemos resignar al “no se puede” y hemos aprendido que se les puede ganar”.

Casset insistió en el aprendizaje y se refirió a “gobernar cerca, con la gente. Y a que podemos hacer obras sin corrupción, que podemos dar cloacas sin robarnos la plata, que podemos hacer asfalto y agua corriente sin quedarnos con un peso que no es nuestro. Asumo el compromiso de hacer todo esto con María Eugenia, cuando a partir del 10 de diciembre sea intendente y ella gobernadora de la provincia”.

María Eugenia Vidal agregó que “No solo vamos a elegir para llegar a finde mes y para tener trabajo que es un reclamo legítimo que todos nos merecemos y en lo que vamos a trabajar. También vamos a elegir qué justicia tenemos, también vamos a elegir qué pelea damos contra el narcotráfico el juego ilegal, contra las mafias. Si queremos un pensamiento único o respetamos al que piensa distinto, vamos a elegir que cualquier periodista pueda hacer una pregunta si tener miedo, es así como queremos vivir: eso también lo vamos a elegir, también nos representa”

Finamente, otro de los ejes centrales fueron las obras realizadas en los últimos 4 años: “Me da mucho orgullo saber que lo que estamos haciendo acá trasciende un partido, una persona, para mi la vida y la política se divide en los que les importa y los que no les importa. Y a nosotros nos importa por eso están las dragas trabajando en el río Luján, la obra empezó. Porque nos importa está el agua potable en la Loma, por eso está el SAME. La ruta 6, la 5, la 7, la 47, son una realidad. Hablamos con hechos no con discursos y promesas”.

Publicado el martes 22 de octubre de 2019