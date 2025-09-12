Viernes 12 de septiembre de 2025
El Instituto Belgraniano de Luján y la Societá Dante Alighieri presentan charlas con Imágenes

Charla con imágenes:
«Manuel Belgrano y sus lazos con Italia»
Ingeniero e historiador,
Alejandro ROSSI BELGRANO

Sábado 20 Septiembre
16 Hs / Sala «Luchas por la Independencia»; Área I
Complejo Museográfico Provincial ‘Enrique Udaondo’
(Lezica y Torrezuri 917), Luján.-

Muy cordialmente, y aguardando vuestra presencia, saludamos

Néstor Fabián Migueliz

Instituto Belgraniano de Luján

María Verónica Casset

Societá Dante Alighieri

                                              

                                                                            Comitato di Luján

Humberto I° 1377

6700 Luján / Teléfono: 2323 531384

dantelujan40@gmail.com



Lezica y Torrezuri 917

6700 Luján / Teléfono: 11 4526 9323

institutobelgranianolujan2009@gmail.com

Publicado el viernes 12 de septiembre de 2025
P

