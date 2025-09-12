El Instituto Belgraniano de Luján y la Societá Dante Alighieri presentan charlas con Imágenes
Charla con imágenes:
«Manuel Belgrano y sus lazos con Italia»
Ingeniero e historiador,
Alejandro ROSSI BELGRANO
Sábado 20 Septiembre
16 Hs / Sala «Luchas por la Independencia»; Área I
Complejo Museográfico Provincial ‘Enrique Udaondo’
(Lezica y Torrezuri 917), Luján.-
Muy cordialmente, y aguardando vuestra presencia, saludamos
Néstor Fabián Migueliz
Instituto Belgraniano de Luján
María Verónica Casset
Societá Dante Alighieri
Comitato di Luján
Humberto I° 1377
6700 Luján / Teléfono: 2323 531384
dantelujan40@gmail.com
Lezica y Torrezuri 917
6700 Luján / Teléfono: 11 4526 9323
institutobelgranianolujan2009@gmail.com
Publicado el viernes 12 de septiembre de 2025
