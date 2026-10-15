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El Circuito Nacional Femenino de Skateboarding tendrá fecha en Luján 

alto nivel

Sábado 24 de octubre, desde las 12 horas.



Publicado el jueves 15 de octubre de 2026

La ciudad de Luján volverá a albergar un evento deportivo del más alto nivel: el próximo sábado 24 de octubre, desde las 12 horas, se disputará en las instalaciones de Luján Park la segunda fecha del Circuito Nacional Femenino de Skateboarding.

Con entrada libre y gratuita, el evento se disputará en modalidad Street y reunirá a deportistas de todo el país, quienes competirán en las categorías Amateur, Iniciantes y Profesional.

Las actividades comenzarán a las 11 horas con la recepción y acreditación de las participantes, mientras que a las 12.10 horas tendrá inicio la competencia en la categoría Iniciante Sub 12, a las 13.10 la categoría Iniciante Mayor y a las 14.10 la categoría Iniciante +40.

En tanto, a partir de las 15.10 horas comenzará la competencia en la categoría Amateur y a las 16.10 la categoría Profesional. La entrega de premios a las ganadoras de cada categoría está prevista para las 17.30 horas.

Quienes quieran inscribirse, pueden hacerlo completando el siguiente formulario:

https://forms.gle/nuwNzhy6ft8RUCra8

La propuesta también contará con servicio gastronómico.

El evento es organizado por el Municipio de Luján y Girls Invasion.

Publicado el jueves 15 de octubre de 2026

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