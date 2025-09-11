Jueves 11 de septiembre de 2025
Edicto Judicial

Miércoles 10 y jueves 11 de septiembre.



Publicado el jueves 11 de septiembre de 2025


El Juzgado de Familia N°1, de la circunscripcion Judicial de Puerto Madryn, Provincia de Chubut, a cargo de la Dra. MarÌa Fernanda Palma, Secretaria a mi cargo, con asiento en la calle Gobernador Galina nro. 160, Planta Baja, de la ciudad de Puerto Madryn, en los autos caratulados “M.P. c/ IRRAZABAL, Walter Ezequiel s/ Acción de Filial, iun Extramatrimonial” (Expte. 743/2024), se cita al Sr. Walter Ezequiel IRRAZABAL,
D.N.I. 37.895.199, a fin de que comparezca ante este Tribunal a tomar la intervencion que le corresponda dentro del termino de CINCO (5) dÌas, bajo apercibimiento de designarsele Defensor Oficial para que lo represente  juicio.

PublÌquense Edictos por DOS dÌas en el BoletÌn Oficial

y en un diario de mayor
circulaciÛn en Lujan, provincia de Buenos Aires.
Puerto Madryn, 7 agosto del aÒo 2025.

Publicado el jueves 11 de septiembre de 2025

