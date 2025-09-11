Edicto Judicial

Publicado el jueves 11 de septiembre de 2025

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)



El Juzgado de Familia N°1, de la circunscripcion Judicial de Puerto Madryn, Provincia de Chubut, a cargo de la Dra. MarÌa Fernanda Palma, Secretaria a mi cargo, con asiento en la calle Gobernador Galina nro. 160, Planta Baja, de la ciudad de Puerto Madryn, en los autos caratulados “M.P. c/ IRRAZABAL, Walter Ezequiel s/ Acción de Filial, iun Extramatrimonial” (Expte. 743/2024), se cita al Sr. Walter Ezequiel IRRAZABAL,

D.N.I. 37.895.199, a fin de que comparezca ante este Tribunal a tomar la intervencion que le corresponda dentro del termino de CINCO (5) dÌas, bajo apercibimiento de designarsele Defensor Oficial para que lo represente juicio.

PublÌquense Edictos por DOS dÌas en el BoletÌn Oficial

y en un diario de mayor

circulaciÛn en Lujan, provincia de Buenos Aires.

Puerto Madryn, 7 agosto del aÒo 2025.

Publicado el jueves 11 de septiembre de 2025