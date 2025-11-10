Lunes 10 de noviembre de 2025
Edicto Judicial

Publicado el lunes 10 de noviembre de 2025

El Juzgado de Familia N°1, de la circunscripción Judicial de Puerto Madryn, Provincia de Chubut, a cargo de la Dra. MarÌa Fernanda Palma, SecretarÌa a mi cargo, con asiento en la calle Gobernador Galina nro. 160, Planta Baja, de la ciudad de Puerto Madryn, en los autos caratulados “M.P. c/ IRRAZABAL, Walter Ezequiel s/ Acción de Filiación Extramatrimonial” (Expte. 743/2024), se cita al Sr. Walter Ezequiel IRRAZABAL, D.N.I. 37.895.199, a fin de que comparezca ante este Tribunal a tomar la intervención que le corresponda dentro del término de CINCO (5) días, bajo apercibimiento de designársele Defensor Oficial para que lo represente en juicio. Publíquense Edictos por DOS días en el Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación en Lujan, provincia de Buenos Aires. Puerto Madryn, 7 agosto del año 2025.

