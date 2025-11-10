Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

EDICTO JUDICIAL:

El Juzgado de Familia N°1, de la circunscripción Judicial de Puerto Madryn, Provincia de Chubut, a cargo de la Dra. MarÌa Fernanda Palma, SecretarÌa a mi cargo, con asiento en la calle Gobernador Galina nro. 160, Planta Baja, de la ciudad de Puerto Madryn, en los autos caratulados “M.P. c/ IRRAZABAL, Walter Ezequiel s/ Acción de Filiación Extramatrimonial” (Expte. 743/2024), se cita al Sr. Walter Ezequiel IRRAZABAL, D.N.I. 37.895.199, a fin de que comparezca ante este Tribunal a tomar la intervención que le corresponda dentro del término de CINCO (5) días, bajo apercibimiento de designársele Defensor Oficial para que lo represente en juicio. Publíquense Edictos por DOS días en el Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación en Lujan, provincia de Buenos Aires. Puerto Madryn, 7 agosto del año 2025.

Publicado el lunes 10 de noviembre de 2025