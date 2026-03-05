Detienen a un hombre por daños en un centro comercial y resistencia a la autoridad en Open Door

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

En el marco del plan integral Luján Alerta 24, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires aprehendieron a un hombre de 40 años en la localidad de Open Door, tras provocar daños en un centro comercial y resistirse al accionar policial.

El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Cabred y Fray Santa María de Oro, luego de que el encargado de mantenimiento del predio alertara sobre un individuo que había dañado intencionalmente la vidriera de un local.

De inmediato, personal de la Comisaría Luján Tercera inició la búsqueda del sospechoso, logrando localizarlo y detenerlo en las inmediaciones. Al momento de la intervención, el sujeto adoptó una actitud hostil, por lo que además de la imputación por Daños, se le sumó el cargo de Resistencia a la Autoridad.

El detenido quedó a disposición de la Ayudantía Fiscal de Luján, dependiente del Departamento Judicial de Mercedes, que avaló el procedimiento y dispuso las actuaciones correspondientes.

Publicado el jueves 5 de marzo de 2026