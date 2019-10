Casset en Jáuregui: «El esfuerzo saldrá de mis funcionarios: avanzaremos en una gestión austera y cumplidora»

Con gran concurrencia de vecinos que se acercaron al Centro de Pescadores de Jáuregui, Fernando Casset y su equipo llevaron adelante una importante reunión donde se trataron las problemáticas del pueblo, como la falta de bacheo en las calles, recolección de ramas, el orden y la limpieza en el espacio público.

«Entiendo todos los reclamos y está bien que me los hagan porque cuando me toque gobernar ya sé por dónde voy a empezar: voy a avanzar por cada vecino que lo necesite y para eso tendré pocos funcionarios, muy sacrificados y con recursos para la comunidad. No para gastos políticos, sí para la inversión en tu calle, en tu centro de atención primaria o en el club donde van nuestros pibes», detalló Casset.

Además de austeridad, el candidato que se presenta por primera vez a elecciones para ser intendente señaló: «Sí hay un sentimiento de separación de Jáuregui con Luján es, en parte, por la lejanía y falta de respuesta por parte del Municipio. Hay una alternativa más eficaz, de mejor implementación y real impacto que es la descentralización. Es que el Estado municipal esté presente acá. Miren, vivo en una localidad, mi abuelo vivió en otra localidad… conozco tan bien como ustedes lo que queremos y necesitamos. Los vecinos quieren una vida más fácil, un pueblo ordenado y limpio y esto tengo como objetivo «, explicó Casset.

Entre quienes estaban presentes se recordó la gestión de Rubén Darío Rampazzi como ejemplo de que se podía sacar la licencia de conducir en la delegación municipal, como también la facilidad de hacer otros trámites.

Además de los ejes de orden, limpieza y acercamiento del Estado a barrios y localidades, también se desarrollaron los puntos de la plataforma de gobierno como el sistema integrado de Salud, el ordenamiento en la política de tierras para evitar las usurpaciones y el desarrollo integral de la localidad, como centro productivo y turistico.

«Las soluciones a los problemas de Luján van a salir como siempre ha pasado en nuestro pago chico: con un compromiso real de funcionarios que son vecinos y vecinas con arraigo en la comunidad. Que desinteresadamente aportaron a la vida en común, que fueron docentes, fomentistas, fundadores de asociaciones o clubes, que son lujanenses reales y no los que actúan para los años electorales. Por eso esta es mi primera postulación como intendente, porque lo importante es aportar a Luján con alma de vecino, no con especulación política», concluyó Casset.

Publicado el jueves 17 de octubre de 2019