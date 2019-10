“Avancemos con una nueva gestión lujanense, para poner orden y dar soluciones al vecino”

“Será la primera vez que me toque ser intendente. Y como tengo experiencia y formación, no me va a temblar el pulso para tomar medidas que nos hagan un gobierno austero y cumplidor. Menos planta política y más inversión en vecinos: ese es mi compromiso. Estamos en momentos que se necesita templanza: voy a poner orden en todos los ámbitos en los que el Municipio tiene derechos y obligaciones”, expresó Fernando Casset entre aplausos y gritos en el cierre de las últimas actividades previas a la elección.

Y agregó: “Vamos dar oportunidades y obras a barrios y localidades; y, por supuesto, hay que convocar a todos los que quieren trabajar por Luján. Estos son los ejes centrales e irrenunciables de nuestra propuesta de gobierno”.

Villa del Parque, Carlos Keen, Los Gallitos, Juan XXIII, Padre Varela, Villa Cleotilde, Torres, Open Door, Santa Marta, por mencionar algunos de los puntos de los últimos días, fueron las recorridas de Fernando Casset y Héctor Griffini, su primer candidato a concejal de tradición lujanense y formación peronista. También contó con el acompañamiento de Silvina Mendoza y Marcela Manno, mujeres lujaneses y reconocidas por la comunidad que integran la lista en segundo y cuarto lugar respectivamente.

Tanto en las visitas a los vecinos, como en las reuniones con su equipo, Casset señaló que “ahora llegará el momento de ejecutar las acciones consensuadas con vecinos y equipos de trabajo. Es hora de limpiar todo Luján, juntar ramas y basura, de tapar baches y ordenar la vía pública. Y digo que este es el momento porque es la primera vez que me postulo como intendente, jamás ocupé este cargo y nunca hice campaña para una intendencia, hoy lo hago porque tengo experiencia, colaboradores honestos y capacidad para hacer que Luján avance”.

Finalmente, Casset insistió que el 10 de diciembre comenzarán a concretar el plan de turismo “para revolucionar nuestra forma de recibir a quienes nos visitan y que eso nos dé orgullo y recursos. Como también recuperar el dinero de las obras sociales para que, con esos recursos y un sistema de salud integrado, prevengamos y curemos. Y lo vamos a hacer con austeridad. Con mínimo dinero para la planta política y todos los recursos dirigidos a la inversión en las obras y servicios que hacen falta. Así se construye el orden de nuestro Luján, así avanzaremos al destino grande que nos merecemos”.

