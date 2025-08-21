Academa CCU: Una herramineta para que las Pymes crezcan

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

La plataforma educativa de CCU Argentina, ya formó a más de 10.800 personas de manera virtual y gratuita,

Argentina, 2025 – CCU Argentina, la compañía multicategoría de bebidas que cuenta en

su portfolio con marcas como Heineken, Imperial, Schneider, Sidra 1888 y Villavicencio,

entre otras, continúa con el desarrollo de su programa Academia CCU con charlas

presenciales en Luján, Santa Fe, Salta, Chascomús y Las Heras actualizando su

plataforma con más de 20 cursos online al que ya accedieron más de 10.800 personas.

Academia CCU es un programa de formación 100% gratuito que CCU, junto a aliados

estratégicos, pone a disposición para brindar herramientas y conocimientos que buscan

potenciar el desarrollo de pymes y emprendedores locales.

Cuenta con dos dinámicas principales: una plataforma online con más de 20 cursos

sobre administración, ventas, marketing digital y finanzas, pensada para quienes

gestionan almacenes, kioscos y autoservicios, y que este año incorporó un nuevo eje

enfocado en bares y restaurantes, reconociendo su creciente rol en la economía local. Los

contenidos fueron desarrollados por referentes como Patricia Jebsen, Elena Alonso y

Joan Cwayk. Por otro lado, Masterclasses presenciales en donde se brindan encuentros

con especialistas que ofrecen herramientas prácticas y espacios de intercambio para

aplicar en el día a día.



Durante el primer semestre del año, el programa recorrió cinco ciudades del país en

alianza con municipios locales, ofreciendo Masterclasses junto a especialistas como

Patricia Jebsen y Denisse Borgognone. En estos encuentros se abordaron herramientas

clave para el desarrollo de negocios y marca personal, con foco en la digitalización y

prácticas aplicables en el día a día. El ciclo continuará en octubre con una segunda

Masterclass a cargo de Julieta Bonfill, sobre Innovación financiera para pymes y

emprendedores.

UNA EXPERIENCIA CON PROPÓSITO

A través de esta iniciativa, CCU reafirma su compromiso con el desarrollo económico,

social y cultural de las comunidades donde opera, alineado a su estrategia de

sustentabilidad y contribuyendo al empoderamiento de las personas y negocios locales

en Argentina.

“Academia CCU refleja nuestro compromiso por estar cerca de quienes forman parte de

nuestra cadena de valor. Con nuestras capacitaciones virtuales y masterclasses

presenciales, buscamos brindar herramientas que ayuden a fortalecer sus negocios,

potenciar su desarrollo personal y profesional, y acompañarlos en los desafíos de la era

digital. Para CCU, estas iniciativas son una manera concreta de contribuir al progreso

colectivo y generar impacto positivo en cada comunidad”, señaló Juan Pablo Barrale,

gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de CCU Argentina.

Publicado el jueves 21 de agosto de 2025