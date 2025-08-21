Academa CCU: Una herramineta para que las Pymes crezcan
La plataforma educativa de CCU Argentina, ya formó a más de 10.800 personas de manera
virtual y gratuita,
Argentina, 2025 – CCU Argentina, la compañía multicategoría de bebidas que cuenta en
su portfolio con marcas como Heineken, Imperial, Schneider, Sidra 1888 y Villavicencio,
entre otras, continúa con el desarrollo de su programa Academia CCU con charlas
presenciales en Luján, Santa Fe, Salta, Chascomús y Las Heras actualizando su
plataforma con más de 20 cursos online al que ya accedieron más de 10.800 personas.
Academia CCU es un programa de formación 100% gratuito que CCU, junto a aliados
estratégicos, pone a disposición para brindar herramientas y conocimientos que buscan
potenciar el desarrollo de pymes y emprendedores locales.
Cuenta con dos dinámicas principales: una plataforma online con más de 20 cursos
sobre administración, ventas, marketing digital y finanzas, pensada para quienes
gestionan almacenes, kioscos y autoservicios, y que este año incorporó un nuevo eje
enfocado en bares y restaurantes, reconociendo su creciente rol en la economía local. Los
contenidos fueron desarrollados por referentes como Patricia Jebsen, Elena Alonso y
Joan Cwayk. Por otro lado, Masterclasses presenciales en donde se brindan encuentros
con especialistas que ofrecen herramientas prácticas y espacios de intercambio para
aplicar en el día a día.
Durante el primer semestre del año, el programa recorrió cinco ciudades del país en
alianza con municipios locales, ofreciendo Masterclasses junto a especialistas como
Patricia Jebsen y Denisse Borgognone. En estos encuentros se abordaron herramientas
clave para el desarrollo de negocios y marca personal, con foco en la digitalización y
prácticas aplicables en el día a día. El ciclo continuará en octubre con una segunda
Masterclass a cargo de Julieta Bonfill, sobre Innovación financiera para pymes y
emprendedores.
UNA EXPERIENCIA CON PROPÓSITO
A través de esta iniciativa, CCU reafirma su compromiso con el desarrollo económico,
social y cultural de las comunidades donde opera, alineado a su estrategia de
sustentabilidad y contribuyendo al empoderamiento de las personas y negocios locales
en Argentina.
“Academia CCU refleja nuestro compromiso por estar cerca de quienes forman parte de
nuestra cadena de valor. Con nuestras capacitaciones virtuales y masterclasses
presenciales, buscamos brindar herramientas que ayuden a fortalecer sus negocios,
potenciar su desarrollo personal y profesional, y acompañarlos en los desafíos de la era
digital. Para CCU, estas iniciativas son una manera concreta de contribuir al progreso
colectivo y generar impacto positivo en cada comunidad”, señaló Juan Pablo Barrale,
gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de CCU Argentina.
Más información sobre Academia CCU, agenda y novedades aquí.
Publicado el jueves 21 de agosto de 2025