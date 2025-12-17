Martes 16 de diciembre de 2025
→ Ver pronóstico

🎄Esta Navidad la celebramos juntos

Publicado el martes 16 de diciembre de 2025

Tenemos el privilegio de compartir “The Chosen: Noche de Paz”, una película especial de Navidad que nos fue dada en exclusiva como Iglesia para proyectarla totalmente gratis 🤍

Una historia que nos invita a volver al verdadero significado de la Navidad:
Jesús, la esperanza que trae paz al mundo

📽️ Vení a vivir esta experiencia única, para disfrutar en comunidad, familia y fe.

¡Te esperamos en San Martín 1380, Lujan!

NavidadConTheChosen2025

NocheDePazTheChosen

@thechosentvlatino

