🎄Esta Navidad la celebramos juntos
Detalles
Tenemos el privilegio de compartir “The Chosen: Noche de Paz”, una película especial de Navidad que nos fue dada en exclusiva como Iglesia para proyectarla totalmente gratis 🤍
Una historia que nos invita a volver al verdadero significado de la Navidad:
Jesús, la esperanza que trae paz al mundo
📽️ Vení a vivir esta experiencia única, para disfrutar en comunidad, familia y fe.
¡Te esperamos en San Martín 1380, Lujan!
Publicado el martes 16 de diciembre de 2025