Video: robaron en una vivienda entrando con llaves gemelas

Tres personas perpetraron un robo durante la madrugada del martes 16 de enero, en el barrio Santa Elena, utilizando llaves gemelas del portón de la vivienda.

El hecho delictivo ocurrió minutos después de las 2:00 y fue captado por cámaras de seguridad instaladas en el lugar, que mostraron el momento exacto en donde dos individuos llegan a bordo de una moto a la puerta de la casa a la espera de un tercero que se acerca, también en moto, y le entrega lo que según la damnificada era un juego idéntico de llaves.

Instantes después, uno de los responsables se escapa del hogar conduciendo el vehículo que se encontraba guardado dentro del garage.

“Intentaron ingresar a la vivienda y como no pudieron se llevaron una moto Yamaha YBR 125 color roja con 2000 km. Lo peor de todo es que estas personas violaron mi intimidad con llaves del portón de acceso. Ofrezco $1000 de recompensa a quien me traiga datos de estos ladrones. Absoluta reserva. No podemos permitir que anden por la vida con esta impunidad”, sostuvo la víctima.

Publicado el martes 16 de enero de 2018