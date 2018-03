Víctima de la entradera: “Me dijo que le de el bolso porque si no me quemaba”

El hombre que fue víctima en la mañana de este lunes 12 de marzo de una entradera en la puerta de la sucursal del banco Santander Río ubicada en Carlos Pellegrini brindó detalles del robo en donde perdió $130.000.

EL TESTIMONIO

Siendo las 10:10 de la mañana del hoy lunes estacioné mi vehículo sobre la calle Gral Paz y me dirigí por Constitución(Carlos Pellegrini) hacia el banco Santander Rio. Cuándo faltaban 2 metros para entrar al mismo se me cruzó adelante una persona vestida con chomba color turquesa; altura 1,55; calvo; con una pistola 9mm y me dijo que le diera el bolso que yo cargaba abajo de mi brazo que si no “me quemaba”.

Se lo arrojo al piso, lo levanta y sale corriendo hacia el lado de Gral Paz. Allí lo estaban esperando antes de la esquina en un Ford Fiesta blanco 2 malechores más. Justo sale un vecino para pedirles que corran el auto porque estaban tapando su garage ya que no podía salir con el suyo y vio que estaban tapando la patente nueva con una espuma en aerosol.

Llegó corriendo el delincuente, subió al auto y salió para el lado de la calle Rawson y Constitución(Pellegrini). Ahí doblaron a la izquierda y no supe más nada.

Los empleados del banco muy amablemente me hicieron entrar al mismo, me sirvieron agua y llamaron a la policía. Agradezco la atención del banco Santander Río y de la policía de Luján en lo cual me atendieron muy bien y se ocuparon urgente del hecho.

Publicado el lunes 12 de marzo de 2018