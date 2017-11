Versiones cruzadas de los trabajadores de Tecnosport

El conflicto que mantienen la empresa Tecnosport y sus trabajadores también generó versiones cruzadas entre sus propios empleados, quienes presentan dos posturas completamente opuestas.

Un grupo ratifica el paro y pide diariamente por la reincorporación del delegado Mariano Patoco, mientras que el otro sector asegura que el sindicato “UTICRA” no los representa y ellos solo piensan en trabajar. Ambos enviaron comunicados reflejando sus puntos de vista.

El grupo de empleados que explican querer trabajar se presentaron esta mañana en la Municipalidad para hacer sentir su reclamo.

COMUNICADO 1

Somos los trabajadores de la empresa Tecnosport Latinoamericana SA, la otra cara que hasta el momento no fue escuchada.

Actualmente el que dice ser nuestro sindicato, UTICRA, no nos está representando bajo ningún punto de vista. Por lo contrario, nos está impidiendo nuestro derecho a trabajar, a cumplir nuestras funciones, nos amenazan, nos agreden física y verbalmente. Desde el día jueves estamos atemorizados por nuestro propio sindicato.

Ante esta situación hemos seguido luchando contra sus patoteadas, pero la empresa hoy nos manifestó que no quiere que estemos expuestos a estos hechos de violencia y nos anunciaron un cese de tareas hasta que se resuelva la situación. Sin poder garantizarnos la continuidad de nuestras fuentes de trabajo.

Somos 100 trabajadores, somos 100 familias, que hoy nos encontramos en la incertidumbre de no poder seguir llevando el alimento a nuestra casa.

UTICRA no nos representa, no nos está defendiendo.

COMUNICADO 2

Seguimos de paro por la reinstalación de nuestro delegado Mariano Patoco y contra el abuso y el maltrato laboral.

En el día de ayer cumplimos con el cuarto de día de paro en TECNOSPORT – NIKE, donde hasta el momento, se encuentra paralizada el conjunto de la producción, siendo la medida apoyada mayoritariamente por los trabajadores de la empresa. Los motivos del paro son claros, reinstalación de nuestro delegado Mariano Patoco, basta de despidos, basta de acoso sexual y laboral hacia las trabajadoras y basta de maltrato por parte de la gerencia. Lamentablemente la empresa protege al gerente acosador Caio Cesar Lima Rodrigues, que valiéndose de su posición jerárquica, incurre en conductas que atenta contra la dignidad, integridad física, sexual, psicológica de las trabajadoras de TECNOSPORT, actitud que se encuentra penada por la ley, existiendo incluso situaciones graves de acoso sexual. En el día de ayer hubo una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo, donde la empresa insiste en no reinstalar a nuestro delegado Patoco y en sostener al gerente acosador, motivo por el cual seguimos de paro hasta que la empresa de marcha atrás, reinstale a Patoco y termine con el acoso laboral.

No podemos permitir el acoso sexual y el maltrato en el ámbito laboral.

A medida que van transcurriendo los días, cada vez más compañeras se animan a hablar sobre la situación que se vive dentro de la fábrica, cada vez más compañeras comentan su angustia de tener que sufrir el acoso por parte del gerente acosador y lamentablemente de la vista gorda que hacen los supervisores y personal de recursos humanos, que frente al maltrato y el acoso no hacen mas avalar esta situación siendo parcialmente cómplices del maltrato y el hostigamiento. Es por eso que el desencadenante del conflicto fue la bronca hacia el gerente y el personal jerarquizo que deja pasar estas situaciones. Por otro lado el miedo a perder nuestra fuente de trabajo y las presiones constantes de la gerencia hacia las compañeras y compañeros para que no se sepa la verdad, provoca que una parte de trabajadores no acompañen la medida, siendo incluso presionados para que presenten denuncias falsas contra los delegados por “aprietes, amenazas y obstaculización del ingreso a la planta”, afirmaciones que resultan ser falsas, ya que ni por parte de la Comisión Interna ni por parte del Sindicato UTRICA se les impidió el ingreso al Parque Industrial ni se agredió a ningún trabajador. Siendo esta conducta por parte de la empresa, repudiable ya que pretende ensuciar nuestro legitimo derecho a reclamar contra el maltrato y el abuso.

La empresa busca intimidar.

Otra lamentable afirmación por parte de la gerencia, es que de continuar el paro, peligrarían las trescientas fuentes de trabajo de TECNOSPORT, siendo el motivo central “la manipulación por parte del delegado Mariano Patoco hacia un grupo de trabajadores para lograr una indemnización millonaria”, afirmación totalmente falsa ya que la medida de fuerza es discutida y avalada en asambleas entre todos los compañeros y compañeras, reflejándose en la gran cantidad de trabajadores que venimos sosteniendo la medida de fuerza. Además desde el día lunes la empresa nos ha intimado a todos los trabajadores que apoyamos la medida por “abandono de tareas”, siendo que nos encontramos en una huelga, convocada por la Comisión Interna, notificada diariamente al Ministerio de Trabajo y apoyada por el sindicato, siendo además que ya transcurrieron tres audiencias en el ámbito del ministerio de trabajo, manifestándose con claridad el intento por parte de la empresa de intimidarnos para que volvamos a trabajar sin nuestro delegado.

Los trabajadores de TECNOSPORT apostamos al dialogo pero seguiremos de medidas de fuerza hasta que la empresa escuche nuestro reclamo y cumpla con la ley, respetando los fueros sindicales de nuestro delegado y reinstale al compañero Patoco. Además le solicitamos que se termine el acoso y el maltrato laboral por parte de la gerencia para que podamos trabajar en forma digna y se respeten nuestros derechos. Basta de acoso, hostigamientos y maltrato laboral. Reinstalación de nuestro delegado Mariano Patoco!.

COMISION INTERNA – TRABAJADORES DE TECNOSPORT

Publicado el miércoles 8 de noviembre de 2017