Vecinos preocupados por el basural municipal se reunieron en el barrio San Pedro

En la tarde del viernes 12 de enero vecinos afectados y preocupados por la situación del basural se reunieron en la Sociedad de Fomento del barrio San Pedro. Sergio Almada, vecino y presidente de dicha organización retomó lo acontecido durante la reunión del martes de la Comisión de Salud e insistió en su decepción por el posicionamiento e información de los funcionarios.Por su parte, garantizó “yo no le veo solución sino es con una planta de transferencia, que no se siga tirando basura como se está tirando porque de esta manera no se va a llegar a ningún lado”. Asimismo, consideró que ya se le han dado todas las oportunidades al gobierno. Cabe decir, que estuvieron presentes los ediles, Siror, Krauth y Pereyra.

Entre las propuestas de la reunión surgió que se debe llevar a cabo de manera urgente una sesión extraordinaria. El concejal Siror, presente en el lugar, explicó que solo 5 concejales firmaron el pedido de esta sesión y se necesita un total de 7 firmas. Ante este escenario, los vecinos coordinaron que ellos solicitarán las firmas a los concejales de la oposición para que se trate el tema. Asimismo, otro de los puntos fue que la situación con el basural municipal debe superar el orden local y que alcance la órbita nacional e internacional para encontrar una solución definitiva.

Otro de los puntos, fueron los trabajadores informales que necesitan del basural para vivir y a quiénes no se puede dejar sin esa fuente de trabajo. En ese sentido, recordaron un proyecto presentado por el Secretario General Enrique Peñalba sobre una solución y una vía de trabajo para estos trabajadores, que son 60 familias de la ciudad.

Por otra parte, se planteó que los costos de llevar al CEAMSE cargan directamente sobre los vecinos que deben pagar los impuestos y consideraron que no es la solución, por lo que se habló de la posibilidad de una Planta de Transferencia. Asimismo, señalaron que el tema de involucrar a toda la comunidad local y que como vecinos deben presentar un proyecto.

En conclusión, se determinó que se lleve a cabo la sesión el 22 de enero para que este tema sea el central a tratar. Los ediles solicitan también la presencia del Intendente Oscar Luciani y de funcionarios afines a la problemática.

Publicado el viernes 12 de enero de 2018