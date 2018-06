Vecinos entregaron un petitorio al Intendente y esperan una reunión con Marcelo Gutierrez

En la mañana de hoy vecinos del Bloque de los santos y Ameghino llevaron a cabo una conferencia de prensa, donde dieron lectura a un petitorio expresando la falta cumplimiento y los trabajos inconclusos en los barrios San Jorge, Santa Marta, San Pedro, San Pedro y Ameghino. Además, mencionaron que el Intendente había asumido el compromiso de efectuar tales trabajos, los cuales quedaron establecidos en un documento.

El reclamo principal es la falta de obra pública, el abandono de los barrios, los recorridos de los colectivos y la enorme cantidad de basura. Asimismo, Sergio Almada en diálogo con el Secretario del Intendente señaló el incremento de enfermedades respiratorias por el basural municipal.

Luego de realizar la conferencia de prensa, se dirigieron a la mesa de entrada del Palacio Municipal y entregaron el documento. Solicitaron que sea recibido por el Secretario del Intendente, quien finalmente los atendió y se comprometió a darles una fecha y horario de reunión con el Secretario de Obras Públicas Marcelo Gutierrez. Se comunicaría en las próximas horas.

Documentos entregados y leídos:

Por medio de la presente le hacemos llegar este petitorio para que con suma urgencia se arbitren las medidas necesarias para solucionar problemas estructurales de los barrios: Ameghino, Lanusse, San Pedro, San Fermín, San Jorge, Santa Marta y la problemática de las familias inundadas de la ciudad para los cuales ya hemos mantenido una entrevista con Ud.

Es sabido que estas problemáticas que afectan a los barrios no son nuevas. Es necesario que se tenga en cuenta que los dos mayores problemas que aquejan a este conjunto de barrios y a otros (como el Juan XXIII por ejemplo, aunque no ha sido parte de las gestiones) son actualmente el de la recolección de los residuos, que está generando focos infecciosos altamente peligrosos, y el del recorrido de los colectivos. Estos dos problemas forman parte del pliego de reivindicaciones solicitadas en las medidas efectuadas en el mes de mayo.

Respecto de la recolección de residuos, los camiones no realizan el recorrido estipulado (queda la mitad o más de los barrios sin ese servicio) y tampoco lo hacen con la frecuencia necesaria.

Además queremos que Ud. sepa por si aún no está al tanto de lo actuado por la Secretaría de Obras Públicas, que en los barrios San Fermín y San Jorge aún no se han efectuado los trabajos correspondientes. Esto pareciera ser un acto discriminatorio para con estos barrios.

Es realmente preocupante que los recorridos de los colectivos no se efectúen de manera normal; se viene el invierno y los niños y niñas que asisten a las escuelas tiene que acercarse hasta la Ruta 192 porque debido a que las calles siguen intransitables, el colectivo aún no entra a los barrios San Fermín y San Jorge. Tampoco se ha terminado de regularizar el recorrido de colectivos en el barrio Ameghino.

Otro problema gravísimo que afecta a la población del llamado “bloque de los Santos”, es el humo proveniente de la quema de basura a las puertas del basural, que amontonan los camiones de la empresa Multipropósito y los volquetes que se contratan en forma particular. El 25% (¡uno de cada cuatro!) de los habitantes del barrio San Pedro, sufre de enfermedades pulmonares crónicas, números expresados por los médicos municipales.

Pero de los problemas expresados falta mencionar el relacionado con las personas que históricamente se han inundado. El proceso de relocalización de 202 familias está desarrollándose de una manera sumamente lenta, torpe e ineficiente como lo demuestran las últimas lluvias, ya

que lamentablemente hubo varias de ellas que se tuvieron que evacuar. Casi se cumplen tres años desde la firma del consorcio urbanístico que permitió lotear un macizo para destinarlo a la construcción de viviendas para inundados. De esos tres años hay solo 30 viviendas entregadas de una calidad deplorable, y 88 (ochenta y ocho) en construcción de una manera sumamente lenta, lo que genera una incertidumbre y angustia en familias que perdieron todo demasiadas veces.

Hemos oído decir que tales situaciones que tenemos que padecer los vecinos y vecinas que habitamos estos barrios se deben a la medida de fuerza que han adoptado los trabajadores municipales. Nosotros no vamos a ponernos a culpar de este gravísimo estado a trabajadores que están reclamando un salario justo, sino que necesitamos y exigimos como ciudadanos que, desde el departamento Ejecutivo nos den una respuesta con cronograma claro de acciones y tareas para cada barrio.

Es preciso que se retomen los trabajos que se han dejado las cosas a medio hacer (cuestión que deja la sensación de poco compromiso y mucho desinterés por los vecinos) y se comiencen a la brevedad en donde aún no se han efectuado ninguna acción.

Desde los barrios antes mencionados y otros que se han arrimado a intentar buscar una respuesta frente a la inacción del Estado Municipal, seguiremos impulsando medidas de lucha para que obtengamos las promesas que Ud., como representante de la comuna, se comprometió a efectuar.

Dicha inacción no puede prolongarse en el tiempo. Es preciso resolver los problemas de la gente más temprano que tarde. Y no es con ánimos de ser alarmistas, pero las situaciones problemáticas antes mencionadas son sumamente riesgosas para la población afectada.

Sin otro particular y a la espera de una pronta respuesta, saludamos atte.

Esta semana se cumplieron los dos meses desde que las vecinas y vecinos del barrio Ameghino nos juntamos para decir basta, basta de promesas de campaña y de arreglos provisorios.

No vamos a bajar los brazos en los reclamos que desde ese día nos obliga a seguir movilizados, y así lo vamos a hacer hasta que se cumplan con cada una de nuestras exigencias.

BASURA

Primero queremos solidarizarnos con las trabajadoras y trabajadores municipales, sabemos que la solución a esta problemática viene de la mano de un acuerdo paritario a favor de ellos y así es nuestro deseo.

Pero no es nuestra esa responsabilidad, pero sí lo es reclamar por nuestras condiciones de vida, por eso exigimos que se destinen más contenedores en este plan de emergencia en todo el barrio y se aumente la frecuencia de la su recolección.

CALLE LIBERTAD

Tanto el intendente como sus funcionarios se comprometieron a realizar un plan de bacheo en toda la extensión de la calle Libertad desde Pasteur hasta José Ingenieros, para ello se destinarían $ 370.000, si por ese plan se referían a tapar solo alguno de los baches más profundos, les avisamos que el trabajo que realizaron es insuficiente y sospechamos que no corresponden con los montos comprometidos. Les recordamos que esa calle es la arteria principal de nuestro barrio, arreglos provisorios a la espera de obras nacionales que siguen siendo promesa solo hacen que nos den más motivos para que sigamos reclamando que se cumpla con lo prometido por el Intendente Municipal.

AGUA POTABLE

Según nos informaron la bomba de cloración ya estaría instalada, y ahora el agua de red tiene gusto a lavandina, pero lamentablemente en exceso, causando tantos problemas como cuando las bombas no habían sido instaladas. Instamos a la observación y regularización de este nuevo problema.

En las reuniones mantenidas con los funcionarios, afirmaron que la causa de la contaminación era la falta de mantenimiento y las conexiones inseguras a la red de agua, así que entendemos que la bomba clorificadora no es la solución final a este problema; Sí lo es una nueva red de agua potable que llegue a cada una de las 1650 familias de nuestro barrio. Para eso es necesario que cuanto antes inicien el censo para la verificación definitiva del alcance de la red, realizando la extensión de la misma y la asignación de subsidios para la instalación de conexiones domiciliarias seguras.

PLAN NACIONAL DE HABITAT

Seguimos reclamando que inmediatamente se realicen dentro de estas obras, las necesarias preventivas, para poder asegurar el libre tránsito dentro de nuestro barrio, tanto del tránsito de vehículos particulares como de aquellos que atienden nuestras emergencias como bomberos y ambulancias.

RECORRIDO DEL COLECTIVO

En varias oportunidades hemos expresado la necesidad de la extensión de la red de colectivo dentro del barrio, y todas las veces hemos obtenido como respuesta la imposibilidad por cuestiones técnicas debido al mal estado de las calles y por cuestiones económicas ya que para esto sería necesario un aumento del subsidio desde fondos nacionales que al parecer nunca llegarán. Bueno, cuando se finalicen las obras de pavimentación del PNH ya tendríamos las calles en condiciones, y para que este reclamo se cumpla deberá ser el Gobierno Municipal quien ya inicie el trámite correspondiente, en caso de negativa por parte de Nación, deberá ser el Municipio quien otorgue el subsidio necesario.

Para seguir organizados como barrio ya hemos conformado una delegación de vecinas y vecinos que seguirá atentamente la gestión de los reclamos mencionados y el desarrollo de las obras, es por eso que exigimos los números de expediente y las órdenes técnicas y los planos de cada obra de las cuales seremos veedores y controladores de que ellas se lleven a cabo. En este sentido por ejemplo demandamos saber en qué se destinará el dinero que oportunamente se iba a utilizar para la construcción del Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades, hoy descartado.

Seguido a esto, insistimos que se prevea la identificación de un espacio y funcionarios disponibles para la atención de vecinas y vecinos que conforman la comisión veedora. Exigimos comunicaciones fehacientes y acceso a la información pública para evitar promesas de canales de dialogo que finalmente no se cumplen como ha sido hasta ahora.

Publicado el viernes 15 de junio de 2018