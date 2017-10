Vecinos del barrio Los Laureles elaboraron una carta abierta al Intendente

Los vecinos del barrio Los Laureles elaboraron una carta abierta dirigida a las autoridades municipales. La misma tiene como destino al Intendente Oscar Luciani, al Secretario de Seguridad Marcelo Oberti y la Secretaria Privada Alejandra Rosso.

Carta Abierta:

Por medio de la presente solicitamos tengan a bien garantizar el bienestar en el barrio Los Laureles, el cual se ve afectado por contaminación sonora producida por equipo de música y aceleradas de motos provenientes de viviendas particulares e identificadas: Orión entre Júpiter y el Lucero, ocupada por G. Delgado, Júpiter y casi del sol mano derecha, ocupada por “Tony” Peralta Delgado.

Desde hace MÁS DE 4 años venimos presentando expedientes que jamás han sido respondidos y hemos mantenido reuniones con todos ustedes, así como con los Secretario de Seguridad que precedieron al actual, que se desempeñaron en la gestión de Luciani, así como con autoridades policiales y, aún a pesar de lo hecho, SEGUIMOS PIDIENDO RESPUESTA.

Hemos realizado comunicados y brindado entrevistas en medios locales; nos hemos negados a coimas, sobornos y sugerencias ilegales en al menos 4 oportunidades; hemos soportado que digan públicamente que esto es un problema de dos vecinos; no han hecho más que exponernos frente a los agresores, por no frenar a tiempo la contaminación sonora ni protegernos a posteriori de las amenazas y agresiones perpetradas por estas personas hacia nosotros, nuestras vidas y pertenencias.

La situación es cada vez más difícil y eso nos genera cada vez más desprotección. Hemos presentado propuestas para que ustedes aborden el problema que NO SE HAN TENIDO EN CUENTA y tampoco han desarrollado otras ustedes.

Después del suplicio que fue la semana anterior, el fin de semana próximo pasado y la semana en curso, sabemos (padecemos) que con el clima primaveral, el desarrollo de los comicios, la presencia de personal policial en la entrada del barrio para parar autos y maltratar los jóvenes de la plaza pero no para resolver esto, la situación empeora.

Ustedes han dicho que usamos la situación “políticamente” cuando ninguno de los vecinos que sistemáticamente llamamos al COM, 911, Alejandra Rosso y a Oberti forma parte de ningún agrupamiento político, ni siquiera de la sociedad de fomento, funcional a su gestión, Dr. Luciani.

No somos “intolerantes”, no estamos pidiendo que se prohíba la música o el circular de motos, pedimos que eso no invalide nuestra vida, nuestro descanso, nuestra salud y seguridad.

Por todo lo antes expuesto, pedimos presencia de personal de control urbano con custodia policial para ABORDAR Y RESOLVER este flagelo. Si es necesario, de forma permanente.

NO ES EN EL ÚNICO BARRIO EN QUE SUCEDE, BIEN PODRÍA SER EL NUESTRO EN EL QUE SE ENSAYE EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA MUNICIPAL EFICAZ EN EL CUMPLIMIENTO DE LA REGLAMENTACIÓN VIGENTE.

Ustedes tienen contactos de 7 de nosotros para comunicarse. No haremos públicos nuevamente nuestros nombres, ya que no supieron protegernos.

Quedando a la espera (desde hace 4 años) de una respuesta favorable (a nosotros).

Vecinos auto-convocados Barrio Los Laureles

Publicado el jueves 12 de octubre de 2017