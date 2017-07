Vecinos del barrio Los Laureles denuncian ruidos molestos

Vecinos del barrio Los Laureles emitieron un extenso comunicado en el que repudian ruidos molestos en la zona e inacción por parte de las autoridades.

COMUNICADO DE PRENSA VECINOS DEL BARRIO LOS LAURELES:

“Cuándo el Municipio no puede PORQUE NO QUIERE”

Hace dos semanas realizamos un nuevo comunicado después de un fin de semana signado por la contaminación sonora, el hostigamiento por parte de los contaminadores y nuestra desprotección por parte del municipio y la policía.

Este fin de semana nos encuentra en la misma situación: denunciando tanto el accionar violento y sin cuidado por la convivencia barrial por parte de vecinos puntuales como la INACCION por parte del Municipio frente a esta situación. En este caso fue NUEVAMENTE en Orión entre Júpiter y el Lucero.

Parece que no tuviéramos nada nuevo para decir, pero no es así. De las 14 familias que venimos denunciando, 10 les mandamos mensajes al Sec de Seguridad (Marcelo Oberti) y a la Sec Privada del Intendente (Alejandra Rosso), sumando, entre las 8pm del sábado y la 1 am del domingo más de CIEN MENSAJES.

De esas 14 familias, 8 llamamos al Centro de Monitoreo (4357222) o policía, registrándose 24 llamadas hasta la 1 am, cuando dejaron de atender el teléfono (tienen identificador de llamadas), y solo atendieron a un vecino que llamaba por primera vez. A este vecino, el operador del Centro de Monitoreo, le dijo que los inspectores habían venido a las 12,30 hs y no habían constatado ruidos molestos.

La música estaba al doble del volumen permitido, filmamos varios videos con celulares muy básicos (adjuntamos uno), DESDE LA ESQUINA de Orión y El Lucero, A 70 METROS DE DONDE PROVENÍA LA MÚSICA que da cuenta de ello.

No pudimos filmar cuando los adultos instaban a niñxs y adolescentes a beber alcohol, porque la vivienda tenía la luz apagada del patio, pero estamos dispuestos a testificar que eso sucedió, y que los niños estaban con bajas temperaturas a la intemperie (hay filmaciones donde se escuchan sus voces)

5 familias nos llevamos a nuestros hijos a dormir a otro lado, dado que la música se escuchaba a 200mts a la redonda (con lo cual, si algún efector municipal tomó medición de decibeles pudo haberlo hecho desde una cuadra antes)

No vino NINGUN MOVIL policial o municipal a la vivienda, ningún móvil se movilizó por la calle el lucero tal como se solicitó en los mensajes, llamados al COM y reuniones de vecinos con Oberti.

Si clasificáramos el contenido de los mensajes que enviamos a los funcionarios antes nombrados podemos decir que: en la totalidad de los mensajes se ubica con claridad la vivienda y/o su ocupante; los mensajes aclaran también que los móviles vengan por un lugar diferente al de siempre; en el 80% de los mensajes se solicita resolución de la situación, en el 45% de los mensajes se hace referencia a la situación de consumo de alcohol de niños menores de edad, en el 69% de los mensajes se expresa la falta de voluntad de resolver la situación.

Debido a que, a partir del comunicado anterior, el Secretario de Seguridad faltó a la verdad en dos programas en los que fue entrevistado, ponemos a disposición las copias de los mensajes, que demuestran que no hay una sola persona que denuncia, ni que es una sola mujer la victima de las amenazas y violencia de Delgado.

Creemos que no nos entienden cuando pedimos que SE RESUELVA esta situación, es por eso que hacemos pública una propuesta de cómo creemos que PODRIA RESOLVERSE:

Que atiendan el teléfono las áreas a las que se nos ha indicado que comuniquemos la situación

Que en el caso de que seamos tan afortunados de que nos envíen inspectores o policía, QUE VAYAN A LA CASA DE LOS DENUNCIADOS y no a las de los vecinos que denunciamos.

Que se cite a las familias que viven en: Orión al 700, entre Júpiter y el Lucero; Júpiter y casi esquina del Sol; Orión y del Cometa; Júpiter 226, se les indique los niveles permitidos y no permitidos y SE LES HAGA FIRMAR UN ACTA COMPROMISO sobre el cumplimiento de la ordenanza que reglamenta la contaminación sonora.

Que los inspectores municipales, en cada una de esas viviendas, se tomen el trabajo de medir decibeles e indicar volumen permitido (si fuera que la gente que contamina no lo supiera), ecualizar los sonidos graves y agudos, y todas aquellas cuestiones que consideren adecuadas a transmitir a estas personas acerca de cómo proceder con la emisión de ruidos, tanto en lo que refiere a la música como a la utilización de motos, cornetas y etc, situación que se sucede sobre todo en las dos primeras direcciones indicadas.

Que se firme un acta entre los responsables del área de seguridad y de prevención comunitaria y cada uno de los denunciados, certificando que se ha realizado lo anterior.

Ante un llamado, mensaje o comunicación del tipo que fuera de que existe contaminación sonora, lo cual indica que se ha incumplido el compromiso realizado, se proceda a la confiscación del elemento que genera la contaminación.

Que ante los incumplimientos reiterados de normas de convivencia constatados con los videos, mediciones de vecinos y registro de llamadas en el área correspondiente (sumado a los mensajes de texto) se proceda a una presentación judicial por parte de las autoridades municipales.

Que se inicien acciones penales por las denuncias en torno a maltrato a niños, el cual se evidencia de diversas formas: estar a la intemperie con bajas temperaturas, como sucedió el día de ayer; incitarlos a tomar alcohol; fomentar actitudes de amedrentamiento de niños de las familias que denunciamos, apedreo a nuestras viviendas; ser sometidos al volumen ensordecedor de la contaminación sonora.

Esta propuesta fue pensada a partir de la lectura que hemos realizado de ordenanzas y reglamentaciones sobre contaminación sonora en otros lugares del país. Fue presentada en noviembre de 2015 a Luciani y al entonces Secretario de Seguridad en una reunión mantenida con ellos; en noviembre de 2016 y abril de 2017, a Oberti, en las reuniones mantenidas con él.

A la fecha, NADA DE ESTO – ni otras acciones que solucionen algo- HA SIDO REALIZADO.

Es por todo lo que hemos descripto y propuesto que re afirmamos QUE NO EXISTE LA VOLUNTAD de resolver la situación que padecemos. Y que si no lo hicieron en las 10 hs de música ensordecedora continuada este fin de semana fue porque NO QUISIERON.

Por eso, entendemos que lo que sucede es que NO QUIEREN darnos una respuesta, NO QUE NO PUEDEN HACERLO. Ellos piensan en las PASO para seguir calentando sillas y varios de nosotros estamos viendo que tendremos que mudarnos del Barrio.

La desidia, la impunidad, la falta de planificación de las acciones y la desviación de fondos son una constante

Como no nos protegen, NOS DESPROTEGEN

Al no resolver esto, LOS PROTEGIDOS SON LOS DENUNCIADOS.

Seguiremos diciendo BASTA!!! Seguiremos denunciando que El ESTADO MUNICIPAL ES RESPONSABLE DEL CALVARIO QUE VIVIMOS.

