Vecinos del barrio Hosteria hartos de las fiestas sin autorización

Vecinos del barrio Hosteria Norte difundieron un comunicado en el que reclaman ponerle fin a las fiestas nocturnas sin autorización en la zona.

COMUNICADO

Vecinos del Barrio Hostería Norte ya estamos hartos de que el municipio, no regularice la situación de propietarios que alquilan sus propiedades para distintos tipos de eventos (fiestas, recitales, bailes, etc) sin ningún tipo de autorización provisoria y mucho menos habilitación municipal. Los vecinos del barrio no sólo expresamos nuestra preocupación por aquello que nos perjudica directamente –los ruidos molestos- sino que además tales propiedades no cuentan con ningún tipo de habilitación municipal para tales actividades, condiciones mínimas sanitarias, salidas de emergencia, extinguidores de fuego, etc., lo cual sin duda pone en peligro la integridad física de los asistentes. (a no olvidarse de Cromagnon…no lamentemos una tragedia). Los vecinos responsabilizamos –en primera instancia- directamente al Municipio de Luján si no regulariza la situación descripta reservándonos los derechos de difusión, pedidos de adhesión, y las denuncias que se deduzcan necesarias contra las personas y ante los fueros que correspondan. ·Ese fin de semana se han detectado eventos en distintas propiedades las cuales incluso poseen la publicidad en Facebook (Ejemplo “Quinta Las Moras” Calle La Tijereta entre Cabecita Negra y Rey del Bosque) Otras propiedades también tuvieron actividad (Cabecita Negra y La Tijereta – El Chimango y La Tijereta esta última con mesitas de madera armadas tipo pub) .

Reconocemos que está bueno ganarse unos manguitos con la “quintita” sobre todo si no se vive en el barrio total …… que se la banquen los vecinos que viven acá. Pero también le recordamos al municipio que esta gente no sólo incumple toda norma de seguridad y habilitación sino que además evade los impuestos que le corresponderían pagar como todos los salones de la zona que han sido habilitados para el fin expuesto y que pagan pilas de impuestos ……. O sea esta gente también nos está robando.

En un estado de derecho el concepto de propiedad privada limita con el derecho de propiedad privada del vecino. Ser propietario no otorga el derecho de alquilar para “eventos” si la propiedad no está habilitada para tal fin (insonorización, seguridad, salidas de emergencia, propiedad comercial, luz comercial, matafuegos, sanitarios, capacidad, shows en vivo, etc,). Es tan difícil entender esto? No se entiende que además del “ruidito molesto” si un predio no está habilitado corren riesgos todos los que asisten y los vecinos (ESTO YA NOS PASÓ) …Cómo se nota que no lo tienen cerca. …. Como siempre acá; si no nos pasa no lo entendemos…..ahora sí cuando nos pasa empezamos a pedir adhesiones y demás…… después nos llenamos la boca diciendo que somos los más solidarios.

¿Los vecinos del barrio gozamos de los mismos derechos que el resto? ¿Será posible satisfacer nuestra denuncia o tenemos que defendernos sólos?

Ah le recordamos…….“En el barrio hostería viven muchas familias trabajadoras………… no es un barrio de ricachones con pileta…..” “ también necesitamos un municipio”.

Sr. Intendente no sería apropiado ordenar un poco esta ciudad………?

Publicado el Martes 7 de Marzo de 2017