Vecinos de Open Door rechazan la designación de Ricardo Re como delegado

En la mañana de hoy, ante lo sucedido durante el fin de semana en la localidad de Open Door con la designación de Ricardo Re como delegado, la Presidenta de la Sociedad de Fomento se hizo presente en el municipio. Por lo que, presentó dos escritos uno al Departamento Ejecutivo y otro al Concejo Deliberante. Ignacio Wendler, estaba encargado de dicha localidad y sorpresivamente fue reemplazado por el ex Subsecretario de Control Urbano Ricardo Re.

Valeria Mariana Baldelli, en diálogo con Luján en línea, explicó “fue una situación absolutamente inesperada y negativamente sorpresiva de lo que hace a las instituciones”. Además, destacó la buena relación que tenían con el saliente delegado.

En los escritos presentados, expuso que “consiste en una disconformidad en la forma de tomar esta decisión y con el fondo de tomar esta decisión”, explicó en relación a la nota presentada. Asimismo, comentó que han pedido que se expliquen los motivos de esta decisión y resaltó todos los trabajos realizados por Wendler.

En cuanto al nuevo delegado, aseguró “nosotros no lo conocemos, no lo conocemos a lo que hace a la cuestión personal, no tengo ninguna cuestión personal en contra de él, pero si tenemos conocimiento quienes nos informamos y leemos los medios locales sabemos que es una persona que tiene algunos antecedentes un poco complicados. Que tiene antecedes cuestionables, que tiene antecedentes que no son favorables y no lo antecede una buena reputación”, resaltó Baldelli.

Por último, puntualizó en la relación con un delegado y dijo que “es para nosotros el municipio en nuestro pueblo, el delegado para nosotros es representante directo del Ejecutivo en la ciudad de Luján. Para nosotros es como tener un intercesor para cuestiones que son de vital importancia para nuestro desempeño como localidad”.

Publicado el lunes 8 de enero de 2018