Varios robos sacudieron la madrugada de la ciudad

Al menos dos robos se produjeron durante la madrugada del domingo en los que los botines fueron bolsos, dinero, celulares y documentación.

El primero de los hechos delictivos de la jornada ocurrió apenas 20 minutos después de la medianoche y tuvo lugar en la zona del Estadio Municipal, más precisamente en Francia entre Cervantes y Dr. Real.

Por allí circulaban dos mujeres, madre e hija de apellido Vigione cuando un delincuente las sorprendió bajo amenazas, con un arma de fuego, y las obligó a que le dieran todas sus pertenencias. El ladrón se desplazaba en una bicicleta tipo playera.

” Con una pistola nos apuntó y me sacó la cartera” dijo la joven. “Mi mamá le hizo frente pero le pegó con el revólver en la cabeza, después atinó a pegarme a mi, que estoy embarazada de 8 meses, pero puse mi mano antes de que me pegará y me lastimó un dedo” explicó. El delincuente escapó sin ser detectado.

“Creemos a pesar de la oscuridad que tendría entre 25 y 30 años, era muy delgado, vestía una bermuda y una remera clarita” amplió con detalles.

“No nos quisieron tomar la denuncia en la comisaría hasta no ir al Hospital para verificar los golpes. Nos robó la cartera con todo: billetera, plata, documentos, papeles de la obra social, un celular, los lentes de leer de mi mamá, una campera, perfumes y otras cosas que había adentro” finalizó el relato muy angustiada la joven.

En orden cronológico, el segundo robo se produjo en Alem casi Ituzaingó, a las 2, cuando dos hombres que se encontraban en la zona asaltaron a tres jóvenes.

Las víctimas fueron sorprendidas por los delincuentes que los amenazaron para que les entregaran todo lo que tuvieran. El botín fue escaso, ya que solo pudieron llevarse carteras, billeteras, tarjetas de crédito y documentación a nombre de Yanel Ravagnan, Ana Valeria Ravagnan e Ignacio Goldswiethy.

“Eran dos personas con armas cuando estábamos llegando a la esquina de Alem nos hicieron tirar al piso y con un arma nos apuntaban pidiéndonos todo. Les dimos todo lo que teníamos y se fueron en un auto rápido y no llegamos a ver que auto era” explicó con detalles una de las jóvenes.

“Despues de ahí fuimos a la policía a denunciar. Pasamos un mal momento” concluyó.

Publicado el domingo 4 de marzo de 2018