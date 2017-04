Vanina Pascualín: “Seguimos estando huérfanos y el panorama no es muy alentador”

La concejal del interbloque peronista, Vanina Pascualín, también opinó sobre el discurso del Intendente y dijo que nunca realizan un balance sobre lo que se hizo o queda por hacer, y siempre que colocan la responsabilidad en otro lado. De este modo, destacó que a ellos como concejales no puede mentirles, porque trabajan a diario desde el poder legislativo.

“Hoy la salud y la seguridad son cuestiones muy sensibles para toda la comunidad de Luján y me parece que debería ser un poco más serio en el tratamiento de estos problemas”, aseveró. Así también, consideró que esperaba un posicionamiento político a la situación actual, por lo que declaró “seguimos estando huérfanos y el panorama no es muy alentador”.

“No escuchan y el que no escucha no puede comprender, si yo no escucho cuál es tu situación y cuál es tu problemática nunca voy a poder comprenderte y ponerme en tú lugar, claramente creo que no les interesa”, afirmó sobre la postura del Intendente y su gobierno.

Publicado el Sábado 1 de Abril de 2017