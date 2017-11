Vanina Pascualin se expresó a través de un comunicado sobre la interna del PJ

La concejal Vanina Pascualin se refirió a la interna del Partido Justicialista y a la presentación de una sola lista. A continuación, esta el comunicado donde expresa su perspectiva y experiencia de lo vivido:

Ante la resolución de una lista única para las elecciones de autoridades del PJ y declaraciones que cuentan una realidad a medias, desde el Espacio Nacional y Popular y como Concejal del peronismo vemos necesario expresar que desde hace varios meses venimos participando en reuniones donde han estafo la mayoría de las agrupaciones, espacios y organizaciones del peronismo de Luján para consensuar una lista de unidad. Uno de los nombres que sonaban fuerte era el del compañero Emilio Paterlini, quien tiene una trayectoria de militancia indiscutible dentro del Partido Justicialista, forma parte del Consejo de Partido y junto al Presidente Abel Rausch han abierto las puertas del PJ a todo el peronismo; Paterlini lograba la mayor adhesion, de muchos sectores y muchísimos compañeros, pero agradecido de todo el apoyo decidió declinar su candidatura a Presidente del PJ para que la lista de unidad fuera posible.

Una lista de unidad donde Silvio Martini se autoproclamaba como candidato indiscutible y que después de varias charlas no declinaba ni ponía en duda, tal es así que el martes 15 y miércoles 16 de noviembre nos reunimos consensuando una lista que el miércoles a las 14:00 horas estaba para firmar. En ese momento, luego de varias idas y venidas de Martini, siendo las 14:20 horas nos comunica a los presentes que los compañeros de su agrupación le piden que no participe y que el tiene dudas, por esto decide no estar; después de haberse comprometido con todos y de habernos convocado, logrando que además muchos de nosotros no participemos de la lista única que se presentará el 17/12 y que por eso llamo única y no de unidad, porque si Silvio Martini hubiera tomado esta decisión en función de la unidad del PJ, su agrupación y nuestros Espacio, al igual que los demás a quienes Martini había convocado estariamos participando.

El Compañero Paterlini declinó su candidatura para que haya lista de unidad, Silvio Martini vendió y traicionó la confianza de los sectores que los estábamos acompañando como un simple ” Divide y triunfarás”.Es por esto que ante tanta hipocresía es necesario contar nuestra versión de los hechos, no podemos permitir que se construyan mártires a costilla de la buena fe de los Compañeros.

Vanina Pascualin-Espacio Nacional y Popular Luján.

Publicado el sábado 18 de noviembre de 2017