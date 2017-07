UNLu: novedades en handball, básquet y fútbol

Todas las categorías del Handball UNLu tuvieron actividad el pasado fin de semana. El jueves por la tarde Mini e Infantiles participaron de un encuentro amistoso con el CEF 27 de Luján, en el que no se lleva el resultado ya que se prioriza la participación y el juego.

El sábado por la Liga Promocional de FEMEBAL se diputo la 9ª fecha para categorías Menores y Cadetes varones y Mayores mujeres, con los siguientes resultados:

– Menores: Defensores de Glewl (19) – UNLu (10)

– Cadetes: Defensores de Glew (15) – UNLu (29)

– Mayores Damas: Bomberos de la Matanza (10) – UNLu (31)

El domingo por la noche se disputó la 13ª fecha del torneo de FEMEBAL, frente a Platense, en el Polideportivo Municipal, con caída para los Universitarios por 17 – 27.

Básquet

El sábado 1º de julio los representativos de Básquet UNLu participaron de un encuentro amistoso para las categorías Pre-mini, Mini, Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 19 ante los equipos de Ingeniero Raver de la localidad de los Cardales.

Fútbol

El viernes 30 de junio, el equipo de fútbol del Centro Regional Campana de la UNLu se presentó en la Unidad Penitenciaria Nº 21 de Campana para jugar dos encuentros amistosos con los internos del Pabellon de Mediana Seguridad. La jornada se realizó en un excelente clima deportivo y participativo. También pudieron conocer la Escuela que funciona dentro del Penal, en la cual los internos pueden realizar estudios primarios y secundarios, además de variados talleres.

El Departamento de Deportes agradeció especialmente a Fabián Gamboa y “Pepi” Sanabria por la organización y el recibimiento.

Fuente: Prensa UNLu

Publicado el Jueves 6 de Julio de 2017