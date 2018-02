Un médico lujanense implementó la “Cirugía Asistida por Computadora” en el Hospital Italiano de Buenos Aires

Criado en una familia de médicos, Lucas Ritacco, no rompió con la tradición familiar y decidió orientarse hacia el campo de la medicina como sus abuelos-médicos rurales- y su padre, conocido traumátologo de la ciudad. A los 17 años, al finalizar sus estudios secundarios, decidió irse a vivir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para transitar su carrera universitaria en la UBA y luego volver a su ciudad de origen para desarrollarse en su profesión.

Eligió la especialización de traumatólogo con el fin de tratar con personas saludables. Sin embargo, otras propuestas aparecieron en su camino que lo llevaron a ingresar a trabajar al Hospital Italiano de Buenos Aires y atrás quedó su idea inicial de tener un consultorio. De esta manera empezó un largo y profundo proyecto de investigación, donde creció y logró avances que superaron sus expectativas.

En diálogo con Luján en línea, Lucas Ritacco de tan solo 37 años habló sobre el proyecto de investigación que tanto trabajo y dedicación le ha llevado durante diez años. El proyecto se refiere a tecnologías de información, imágenes digitales, escenarios de circulación e innovación tecnológica. Explicó que en la actualidad se desempeña como coordinador de la Unidad de Cirugía Asistida por Computadora del Hospital Italiano de Buenos Aires.

En cuanto a su trabajo puntualmente, detalló: “La Cirugía Asistida por Computadora lo que intenta es simplificar problemas técnicos quirúrgicos complejos, utilizando tres herramientas”, y aclaró que son las que están utilizando en la actualidad pero que a futuro puede haber más. Por lo que, enumeró, 1) Planeamiento virtual preoperatorio, es la posibilidad de que con imágenes digitales reconstruir escenarios de simulación 3D y tomar decisiones que luego son llevadas a quirófano.

2) El planeamiento 3D antes mencionado puede ser ejecutado, a través de caminos o líneas de cortes que se tienen que hacer para extirpar un tumor y se realizan mediante la utilización de un aparato que se llama “navegador quirúrgico”. Donde aclaró que, “sería como una especie de GPS que lo que marca es lo que planificaste previamente.

3) La última es impresión 3D, que la primera fue en el año 2010 con una impresión en polvo. Es una impresora que estampa como una solución que aglutina partículas. Hoy también están imprimiendo en plástico, que puede ser ácido poliláctico o abs. Otros materiales utilizados para imprimir pero que va a estar en contacto con el paciente son de resina fotopolimerizable.

“Estas tecnologías aplican a pacientes que tienen deformidades anatómicas, que pueden ser deformidades congénitas que tiene el paciente de nacimiento o con varias re intervenciones llevan a una deformidad anatómica. O por otro lado, a patologías tumorales donde uno debe hacer una resección tumoral óptima para evitar todos los que son daños colaterales”, detalló el médico.

¿Trabajas junto a un equipo?

Señaló que trabajan de manera transdisciplinaria con Ingenieros y Diseñadores Industriales, donde se intercambia el conocimiento. “La unidad de Cirugía Asistida por Computadora trabaja en forma transversal a todas las especialidades”.

¿El tratamiento solo se aplica en huesos?

Explicó que este trabajo lo lleva a cabo junto al equipo, donde primero arrancaron con imágenes digitales de huesos y con tumores de huesos. Pero luego ampliaron a cirugía maxilofacial, en pacientes que tienen avanzado el maxilar superior o inferior y eso le genera un problema en el masticar, estético y en la vía aérea superior. “Creamos un sistema donde nosotros podemos ver antes de operar al paciente todas las correcciones que tenemos que hacerle de la mordida, como va a quedar el paciente en la parte estética y después ejecutamos con el navegador”, detalló Ritacco. También lo utilizan en neurocirugía y otorrinolaringología.

De lo bidimensional a lo tridimensional:

“Nosotros somos seres tridimensionales, entonces de alguna manera se está empezando a crear toda una forma de pensamiento diferente, para que el objeto en estudio pueda de alguna manera darnos una relevancia clínica y establecer parámetros que contemplen estructuras que se asemejen más a la realidad”, resaltó la importancia de la “tecnología 3D”.

¿Cuánto tiempo les llevó este proyecto?

Lucas comentó que los proyectos de innovación tienen mucho de prueba y error, por lo que aseguró que lo natural es equivocarse todo el tiempo. “Lo bueno que tiene es que cuando uno ya aprendió se puede transferir y quizás lo que a mí me llevó aprender tres o cuatro años, yo lo puedo transferir en seis meses a otra persona, y esa persona a su vez se lo puede transferir a otra y eso es lo que permite de alguna manera hacer tracción dentro de la Institución”, manifestó.

¿Está tecnología cuándo se utiliza?

Aclaró que se usa en casos particulares y ellos en el recorrido fueron aprendiendo en qué casos aplicarla y cuando no. “Eso es tarea de la unidad nuestra de definir y ver, en algunos casos se puede utilizar una regla convencional porque no hace falta, no amerita”.

“Todos los proyectos que nosotros hacemos dentro de la unidad son proyectos que se escriben en formato de proyecto, que una vez que se escriben se reportan y se publican. Nosotros la modalidad que tenemos es publicarlo en revistas internacionales”, explicó.

¿Han escrito un libro?

Por otro lado, se refirió al libro producido hace un año donde expresó que lo que se intenta es difundir este tipo de tecnología para todos los países. “Ayudarles a diferentes Centros a que se traten de organizar, nosotros en el Hospital somos un caso de éxito de eso y es poco común que dentro de una institución haya un servicio que brinde planeamiento, navegación e impresión 3D”, consideró en función de un trabajo compartido.

Por último, destacó que han recibido reconocimientos a nivel mundial. Sin embargo, aseguró: “Lo que a nosotros nos interesa y el máximo reconocimiento es cuando nosotros vemos que en otras instituciones buscan a hacer lo mismo, y afortunadamente tengo un montón de ejemplos donde se han acercado a nuestro Hospital y nosotros tratamos de ayudarlos como para que se pueda replicar y más pacientes sean beneficiados con este tipo de técnicas”.

Publicado el miércoles 21 de febrero de 2018