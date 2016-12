Trazado autopista: Incertidumbre y falta de respuestas para las 36 familias

Las familias de los barrios Parque Lasa y Americano emitieron un comunicado sobre la situación que están viviendo ante el trazado de la Autopista. En el comunicado, focalizaron sobre la presencia del Presidente Mauricio Macri, en la inauguración del tramo y señalaron que él no s interesó por los problemas reales de las 36 familias que viven sobre la traza y que se encuentran en un momento de incertidumbre respecto de su situación habitacional.

En la carta, señalan, que la obra comenzó en marzo del corriente año y pretende ser terminada en diciembre de 2017. Mientras tanto, las máquinas trabajan cada vez más cerca de las casas de los vecinos que viven en la traza a la altura del Barrio Americano y el Barrio Parque Lasa y que hace meses reclaman una solución ante el gobierno de Oscar Luciani, sin obtener respuesta certera.

En relación a las familias, puntualizaron que estas se encuentran en diferentes situaciones respecto de la posesión de los terrenos. Algunos poseen escrituras, otros boletos de compra-venta, hay quienes compraron y no recibieron documentación a cambio y, por último, vecinos de segunda o tercera generación que habitaron siempre el barrio y debido al crecimiento familiar debieron expandirse hacia terrenos en situación de abandono. Sin embargo, todos los vecinos tienen algo en común: la vulneración de derechos, como son el acceso a la tierra y a la vivienda, provocado por la indiferencia del Estado Municipal.

-Al Intendente:

Muchos fueron los intentos de conseguir un compromiso real por parte del Intendente de la ciudad, quién de palabra se compromete a dar una solución antes del próximo fin de año. Sin embargo esa solución es intangible para las familias que sienten cada vez más fuerte como las paredes de sus casas tiemblan ante la proximidad de la maquinaria pesada que trabaja en la zona. Sin ir más lejos, el pasado 9 de diciembre, se realizó un excavación de varios metros de ancho, a solo pasos de una de las casas. En esa ocasión, los vecinos debieron frenar la obra, que no solo impedía la entrada y la salida de la casa, sino que la ponía en peligro de derrumbe.

A fines de abril se pidió un plenario de Concejales y Autoridades del Municipio en la sede de la Sociedad de Fomento del Barrio Parque Lasa, en la cual el cuerpo de concejales no dio quórum. En dicha oportunidad, el Intendente estuvo ausente, aunque envió una nota diciendo que iba a trasladar el tema al Gobierno Nacional y Provincial, en otras palabras, se lavó las manos.

Algunos días más tarde, los vecinos concurrieron a la sesión del HCD, ya que la respuesta obtenida no resultaba satisfactoria. Allí, solicitaron una reunión con las autoridades de Vialidad Nacional, en la que estuviesen presentes también las principales autoridades del Municipio. Sin embargo, Oscar Luciani tampoco se presentó a la reunión que se llevó a cabo el 20 de mayo, en el obrador de Vialidad Nacional, a la que concurrieron tres concejales, una comisión representativa de tres vecinos, entre ellos Pablo Maldonado, presidente de la Sociedad de Fomento del barrio Parque Lasa y representantes de Vialidad Nacional. Si bien en esta oportunidad se logró el compromiso de no avanzar en la construcción sobre las viviendas de los vecinos hasta que sea resuelto el problema, no se obtuvo una respuesta concreta respecto a la relocalización de las familias. Solo en una oportunidad el Intendente se reunió para tratar el tema con las autoridades de Vialidad Nacional, la secretaría de Políticas Sociales y representantes de Asuntos Jurídicos y Tierras, reunión en la que se omitió hacer partícipe a los vecinos y de la que no se desprendió respuesta alguna.

“Así termina un 2016 que deja tras de sí la consciencia inevitable del desalojo, del despojo inminente, de saber que estas son las últimas fiestas que pasan en sus casas , y que aún no saben dónde pasarán las próximas. Por eso seguimos unidos, exigiendo semana a semana que el Intentendente Oscar Luciani se haga cargo del problema y dé una respuesta no solo de palabra, sino que incluya la firma de los funcionarios involucrados . En sus manos se encuentra, ahora, la posibilidad de dar a estas familias un poco de tranquilidad, un poco de esperanza”, señalaron en el escrito.

