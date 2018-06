Trabajadores, vecinos, concejales y organizaciones se expresaron frente al municipio

No levantarán la carpa.

En la tarde de hoy se llevó a cabo una actividad frente al Palacio Municipal, en el marco del conflicto con los trabajadores municipales. Estuvieron presentes trabajadores, organizaciones políticas y sociales, vecinos de distintos barrios y concejales de la oposición que acompañaron y se unieron a los reclamos.

En primera instancia, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales Enrique Peñalba tomó la palabra y aseguró que seguirán luchando. “Estamos peleando por un mejor sueldo porque están cobrando un sueldo de hambre los trabajadores municipales y realmente no les alcanza para vivir”…”con 11 mil pesos, 12 mil no alcanza para la canasta familiar”, expresó Peñalba. Asimismo, adelantó que no levantarán la carpa a pesar de que se haya dado el aumento por decreto.

Luego fueron tomando la palabra distintos vecinos de los barrios más periféricos, Ameghino, San Pedro, Santa Marta, Elli, manifestando el estado en el que se encuentran los barrios, mencionaron también que no pasa el colectivo por el estado de las calles.

En representación de los concejales, tomó la palabra el concejal Cesar Siror quién expresó que “hoy acá debía haber una sesión ordinaria, no puede tratarse otro tema en Luján que no sea resolver el conflicto de los trabajadores municipales porque es el conflicto de la comunidad de Luján.

Por otro lado, interrogó: “Por qué Rita Sallaberry no quiere discutir con nosotros porque no tiene fundamento, no tiene argumento, la Secretaria de Gobierno o vocera del Intendente hoy nos cerró la puerta en la cara”.

Publicado el lunes 18 de junio de 2018