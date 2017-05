Suteba Multicolor habló sobre su propuesta electoral

El 17 de mayo son las elecciones del Sindicato Docente Suteba, a nivel local y provincial, Luján en línea dialogó con las candidatas a Secretaria General Ivana Muzzolón y Daniela Copper Secretaria Adjunta por la lista “Multicolor”. La primer candidata consideró que ellos buscan que sea un Sindicato de los trabajadores, y consideró que quienes hoy conducen el gremio han abandonado sus puestos de trabajo en la docencia.

En cuanto a la elección provincial, la lista está liderada por Romina del Pla y existen 18 listas Multicolor de distintos distritos. “Entendemos que tiene que ser abierto, democrático y participativo. Democrático porque entendemos que las prácticas que se están llevando adelante reducen la participación de los afiliados donde hay casi nulas asambleas de delegados, no hay mandato por escuelas, no hay posibilidades de que los no afiliados participen de las elecciones del sindicato”, afirmó en relación al Sindicato Ivana Muzzolón.

Por otro lado, Ivana expresó “para nosotros es sumamente importante recuperar el Sindicato para poder recuperar lo que se ha perdido en el Sindicato que es la posibilidad de discutir políticas sindicales y políticas pedagógicas”.

Daniela Copper, agregó “para que esto se pueda concretar tenemos que cambiar también un modelo del Sindicato burocrático por lo que nosotros proponemos que es un Sindicato con democracia sindical, donde todas las voces se puedan expresar y principalmente donde el Sindicato sea independiente de los partidos políticos y de los gobiernos”.

Dónde serán las elecciones:

Habrá ocho mesas, tres estarán situadas en la sede de Suteba, y el resto en la Escuela Normal, Industrial, Comercial, 501 y en Escuela Primaria Nº 29. Comienzan a las 8.00 horas, en las Escuelas culmina a las 17.00 horas, y en el Sindicato habrá una mesa hasta las 18.00 horas. Los afiliados deben llevar su documento para constatar su identidad.

Publicado el Lunes 15 de Mayo de 2017