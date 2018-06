Suspenden la sesión extraordinaria prevista para hoy

En la tarde del viernes 22 de junio estaba prevista una sesión extraordinaria donde se citaba al Intendente Oscar Luciani. Sin embargo, los concejales acordaron no llevar a cabo la sesión,por lo que se presentaron dos cartas. Fernando Casset-presidente del HCD- dialogó con Luján en línea y explicó una nota estaba firmada por el bloque Cambiemos donde no se precisaban los temas a tratar en la sesión solicitada por la oposición. El bloque de Cambiemos anticipó que no iba a asistir a la misma.

Por otro lado, señaló que se presentó otra nota de los concejales de la oposición donde señalaban que ante la ausencia del Intendente no tenía sentido desarrollar la sesión. “Hemos acordado en la reunión de labor deliberativa dictar un decreto por parte de la Presidencia dejando sin efecto la convocatoria a la sesión”, detalló Casset.

Publicado el viernes 22 de junio de 2018