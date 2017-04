Solicitan que se anulen y se reintegren las multas por el estacionamiento medido

Los Concejales Leonardo Boto y Nicolás Capelli presentaron un proyecto de Ordenanza para que se condonen las multas efectuadas entre el 1° de marzo y el 22 de abril de este año en relación al Sistema de Estacionamiento Medido.

Además, solicitan el reintegro de las multas cobradas. Esto se debe al informe presentado por el Gobierno Municipal en el cual se señala que la puesta en funcionamiento del sistema estuvo atravesada por diversas dificultades y errores. “Si el Gobierno no pudo poner en marcha el sistema y además asume que hubo errores de distintos tipos y de manera reiterada hasta llegar a la suspensión del mismo, no se pueden cobrar las multas”, consideró Boto.

En este sentido, Boto recordó: “venimos solicitando informes porque vemos problemas en la implementación del sistema, personas que nos contaban que tenían problemas para activar el parquímetro, cobros mal realizados, caídas de sistema, etc. Algunos de estos problemas han sido documentados por los medios. Si no se pudo garantizar la funcionalidad del sistema es injusto que se cobren las multas. El gobierno respondió sobre el período de pruebas recién después de que se caiga definitivamente el sistema y nos da la pauta de que empezaron a cobrar sabiendo que no estaba todo listo para funcionar bien”.

El sistema quedó totalmente suspendido por no poder implementarlo en la zona turística incumpliendo el acuerdo firmado por el municipio. Sobre este aspecto, Boto también señaló: “cuando vimos esta problemática le pedimos a través de una Comunicación del Concejo Deliberante al Intendente que encabece una mesa de diálogo para resolver el conflicto con los cuidacoches pero tampoco fuimos escuchados y desgraciadamente se esperó a último momento y finalmente no se encontró una solución”.

En otro de los puntos, el gobierno consideró en su informe que “muchos locales al ver que se les acumulaba gente dejaban de vender crédito o ticket (con la excusa de que no había sistema)”. Sobre esto, Boto agregó que “es ridículo pensar que el sistema fracasó por culpa de los kioskeros, el Intendente no sabe de que habla o está muy mal asesorado sobre la realidad de Luján”.

Fuente: Prensa Bloque Peronista FpV

Publicado el Miércoles 26 de Abril de 2017