Solicitan que no desarrollen “concursos de belleza” en todo el partido de Luján

En el marco de la sesión ordinaria Nº 6, los concejales del Bloque de Unidad Ciudadana Leonardo Boto y Nicolás Capelli, presentaron el tema de la “prohibición de los concursos de belleza en el partido de Luján”. En ese sentido, solicitó la palabra una vecina, Julieta Randazzo, integrante del colectivo de mujeres. Cabe recordar, que hace alrededor de días se realizó una reunión en relación a la violencia de género y este tema fue uno de los puntos centrales.

La vecina tomó la palabra y expresó “nos parece aberrante en el contexto en donde estamos, que desde el municipio no se utilicen las políticas públicas no solo para la prevención en relación a la violencia de género y la educación no sexista, sino que se utilizan los recursos del estado para generar lo contrario, poniendo una vez más a las mujeres como objetos de deseo”.

Por su parte, explicó que se presentaron dos proyectos modelos que fueron aprobados en Chivilcoy y Mar del Plata. En cuanto a los concursos en el ámbito privado, señaló que será fundamental desalentar desde el gobierno municipal. “Nos gustaría saber de que manera el municipio va a desalentar este tipo de iniciativas y cuáles van a ser las sanciones en caso de que eso suceda”

Publicado el Lunes 19 de Junio de 2017