Solicitan que el COU sea tratado en un marco de amplia “participación”

El Código de Ordenamiento sigue siendo un tema controversial, nuevamente hubo algunos señalamientos desde provincia, por lo que se dará nuevamente tratamiento. Espacios políticos y sociales se pronunciaron por esta situación en un documento:

¿Por qué la aprobación de este COU perjudica al pueblo de Luján?

Las organizaciones abajo firmantes entendemos necesario dejar sentada nuestra posición frente a la situación actual del Código de Ordenamiento Urbano (COU) de Luján. El proyecto aprobado en febrero por el HCD recibió recientemente nuevos señalamientos por la autoridad provincial en la materia, que implicaron el inminente tratamiento de modificaciones al proyecto. Frente a esta situación, queremos explicitar nuestra posición y sostenemos que las modificaciones deben hacerse en un marco amplio de participación, la que no ha sido considerada por el intendente Oscar Luciani.

El COU es una herramienta central para cualquier municipio, ya que sienta las bases para su desarrollo, delimitando aquello que puede o no hacerse en el Partido de Luján. Cualquier definición que este contenga debe sentarse sobre fundamentos políticos que contemplen la participación de la comunidad, para una planificación territorial sustentable. En este sentido, ha sido la ausencia de planificación lo que han señalado las instancias técnicas del gobierno provincial; y a la fecha se desconocen los contenidos incorporados en la respuesta presentada que acaba de ser devuelta nuevamente con observaciones por las instancias políticas.

Entendemos que la planificación es esencial, especialmente porque el COU no es un mero instrumento técnico. Pretender señalarlo de este modo responde a una de dos cuestiones: a una profunda ignorancia de la relevancia y alcances de la normativa o a una intención oculta imposible de explicitar. En cualquier caso, no podemos estar de acuerdo con este criterio.

Recientemente, los profesionales de La Brújula, equipo especializado de la UBA que el municipio contrató y cuyas opiniones desestima sin explicar los motivos, han expresado su posición respecto al proyecto de Luján, resaltando que la dilación de la aprobación de la norma implica un contexto de incertidumbre y constantes nuevas “excepciones” (que otorgarán derechos adquiridos que limitan las posibilidades de planificación para un desarrollo sustentable). Señalan también que la ausencia de información -moneda corriente en esta gestión- daña la credibilidad en la ecuanimidad de la norma. Remarcan la aún inexistente planificación en el proyecto, destacando los perjuicios ya mencionados, y observan con preocupación la ausencia de planes de infraestructura que atiendan la densificación de población a venir, cuestión que no ha sido tenida en cuenta en los sucesivos intentos de aprobación, exponiendo a la ciudadanía a una expansión caprichosa y especulativa de la trama urbana, con consecuencias sociales y ambientales altamente negativas. Y concluyen en la imperiosa necesidad de participar en este proceso a las instituciones académicas, como la UNLu (que ha realizado numerosas actividades relacionadas al COU en Luján), ampliando la discusión a los ámbitos ciudadanos e instalando el tema en la agenda de los medios de comunicación.

En este sentido, reiteramos nuestra preocupación sobre el tema y señalamos los aspectos específicos que fundamentan nuestra preocupación:

1) NO se implementaron mecanismos de participación popular que garanticen la incorporación de los saberes de quienes viven cotidianamente el territorio, que son quienes vivirán los resultados de la implementación de esta norma. Desde la intervención de La Brújula en 2014, no se dio participación alguna a la ciudadanía; ni en el proceso de elaboración, ni tampoco se establecieron mecanismos de participación para sus futuras modificaciones. No se hace lugar a la participación de sociedades de fomento, entidades de bien público, instituciones intermedias, ni a movimientos sociales. Se sigue pretendiendo aprobar este proyecto sin la convocatoria a una audiencia pública requerida para este tipo de normas.

2) Por ausencia de una planificación integral, el 70 por ciento de ruralidad queda sometida a la presión inmobiliaria, tornando inviable las actividades productivas destinadas al mercado local de una ciudad intermedia de las características de Luján,y dificultando seriamente los desarrollos para vivienda social.

Hay que decirlo sin medias tintas. La aprobación de este proyecto sin la debida planificación y regulación provocará automáticamente un aumento del valor del suelo, llevando el costo de los lotes a montos inalcanzables para la comunidad de Luján. También contribuirá a la desarticulación del sector productivo debido a un cuadro de usos del suelo tan difuso que habilita la competencia, por ejemplo, de actividades como un tambo con desarrollos inmobiliarios como los barrios privados.

3) La falta de Integralidad en la definición de urbanizaciones cerradas, pero también de nuevos loteos abiertos extendiendo la zona urbanizable, expande el área donde el municipio es responsable de la prestación de servicios públicos y, por ende, descarga tal expansión en las tasas que pagaremos todos los contribuyentes. Para ser más claros: de aprobarse este proyecto, la demanda de ampliación de servicios que generará la gran expansión del negocio inmobiliario privado (barrios privados, countries, clubes de campo) la deberemos pagar todos.

4) No se contempla instalación de un predio para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, ni para una planta depuradora de residuos cloacales, lo que enciende una alarma respecto a la previsión de externalidades producto de la ampliación de zonas urbanas. Entendemos que estos son fundamentales para cualquier planificación urbana y su omisión responde a intereses que no son los del pueblo (afines al sector inmobiliario).

5) Podemos agregar otros argumentos específicos a partir de la poca información disponible que hay del nuevo proyecto; que responden en gran medida a la ausencia de planificación. Solo mencionaremos algunos: no hay claridad de cuáles son las áreas destinadas a la producción industrial (ni cuál es el tipo de industria que se permite/promueve, atendiendo las características de la zona); no hay contemplada protección del patrimonio histórico, ni su ordenamiento, nila planificación de su puesta en valor (no solo del casco histórico, sino de todos el patrimonio natural y cultural); no hay definiciones relativas a espacios verdes o ámbitos de recreación para los vecinos en las áreas de expansión. Es decir: no hay planificación, resultando un proyecto a medida de las necesidades del sector inmobiliario y no de la ciudadanía local.

Estos son algunos de los motivos por los cuales la aprobación de este proyecto resulta perjudicial para el pueblo de Luján, precisamente porque no se tienen en consideración sus derechos esenciales.

Por eso, nos oponemos a este proyecto de COU. Solicitamos la inmediata publicación del expediente completo del COU y su disponibilidad para cualquier vecino previo a la realización de una Audiencia Pública como requiere la Ley 8912 de la Provincia de Buenos Aires. Requerimos la postergación de su aprobación por un lapso de 3 meses, estableciendo en ese tiempo los mecanismos de participación necesarios para la aprobación de una norma de esta trascendencia.

Publicado el lunes 6 de noviembre de 2017