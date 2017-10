Solicitan información sobre la cantidad varones y mujeres empleados de la municipalidad

Los concejales del Bloque de Unidad Ciudadana, Leonardo Boto y Nicolás Capelli, presentaron un proyecto de comunicación en relación a la cantidad de varones y mujeres que conforman la planta municipal permanente y transitoria. Así también, solicitaron información sobre la cantidad de varones y mujeres empleadas en planta permanente y transitoria por cada Secretaría de la Municipalidad de Luján.

Además, le propusieron al Departamento Ejecutivo la realización de un informe de presupuestos sensibles al género en la planificación económica anual de gastos y recursos para el año 2018. Por último, se solicitó al Departamento Ejecutivo información sobre el cumplimiento de la Ley 14783 en el ámbito de la Municipalidad de Luján.

Los ediles consideraron:

Que de acuerdo a datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Argentina muestra una participación de la mujer por debajo del promedio mundial y por debajo de las regiones más industrializadas, al tiempo que se observa una importante brecha salarial entre hombres y mujeres que realizan las mismas tareas;

Que el Estado Municipal ha reducido la jerarquía de la Dirección de Políticas de género a Sub Dirección;

Que tal como establece la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer “la paz local, nacional, regional y mundial es alcanzable y está inextricablemente vinculada al adelanto de la mujer, que constituye una fuerza fundamental para la dirección de la comunidad, la solución de conflictos y la promoción de una paz duradera a todos los niveles”;

Que también señala como “indispensable diseñar, aplicar y vigilar, a todos los niveles, con la plena participación de la mujer, políticas y programas, entre ellos políticas y programas de desarrollo efectivos, eficaces y sinérgicos, que tengan en cuenta el género, y contribuyan a promover la potenciación del papel y el adelanto de la mujer”;

Que no existen o no están disponibles indicadores en relación al rol y lugar de las mujeres en la administración pública municipal;

Que es prioritario contar con información a los fines de proponer y evaluar políticas que contribuyan con el empoderamiento de las mujeres;

Qué según los datos de la Evolución de la Distribución del Ingreso difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante el primer trimestre del 2017, las mujeres ganan en promedio un 27 por ciento menos que los varones;

Que la Ley 14783 establece que “el Sector Público de la Provincia de Buenos Aires, debe ocupar, en una proporción no inferior al uno por ciento (1%) de la totalidad de su personal, a personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo y establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público”;

Que la misma fue promulgada mediante el Decreto 1322/15;

Que el artículo Nº 2 de dicha Ley establece que su alcance incluye a las municipalidades;

Que en los últimos años tomaron principal atención en la órbita de los gobiernos locales las estrategias de transversalización de las políticas de géneros;

Que en los últimos años tomo notoriedad la elaboración de presupuestos sensibles al género con el objetivo de conocer las consecuencias e impactos del gasto público en las mujeres y las niñas en relación con los hombres y los niños;

POR ELLO:

Los concejales abajo firmantes, solicitan a este Honorable Concejo Deliberante la aprobación del siguiente proyecto de:

Publicado el miércoles 11 de octubre de 2017