Sin acuerdo continúa el paro de los trabajadores municipales

Tras tres semanas de paro del personal municipal, los sindicatos y el departamento ejecutivo no han logrado acordar. El último encuentro, fue en el Ministerio de Trabajo local donde el pedido de los trabajadores, representado por los gremios no fue acatado por el Ejecutivo, solicitando un aumento del 40 por ciento. Hoy a las 00.00 finaliza el paro por 72 horas del Sindicato de Empleados Municipales, pero no se descarta seguir con la medida de fuerza por parte de Enrique Peñalba, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales.

Peñalba, dialogó con este medio y señaló que fue presentada una propuesta del personal municipal, que estaría siendo evaluada y esperan una respuesta para la jornada de hoy. No obstante, ya adelantó la posibilidad de una asamblea mañana en el palacio municipal.

Asimismo, explicó que a las 11.00 horas concejales del peronismo se reunirán en el Sindicato de Trabajadores Municipales, a escuchar cual es la situación que están atravesando. Además, dijo “le vamos a pedir a los concejales que se realice una sesión extraordinaria”, en referencia al acuerdo salarial.

La basura, un problema visible que se incrementa:

Publicado el Lunes 27 de Marzo de 2017