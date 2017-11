Silvio Martini explicó por qué eligió correrse de la elección del PJ

Terminados los plazos para presentar listas en las elecciones internas de Partido Justicialista. El Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Silvio Martini, se refirió a la evaporada lista que iba a liderar. Como ya anticipado en notas anteriores profundizó en el trabajo que ha realizado junto a otros militantes afín de reposicionar al PJ. En ese sentido, expresó que durante el año 2016 se han realizado muchas afiliaciones “veníamos trabajando en el marco de lo que era el partido”, resaltó y dijo que una de las cosas que no niega es que tenía como aspiración o que le parecía que era un espacio para convocar a todas las fuerzas para la unidad del peronismo.

Desde una proyección, ahora imposible, explicó que si hubiese llegado al Consejo del PJ local habría llamado a todos los sectores y discutir de cara la 2019. En cuanto a los motivos de su decisión de no competir dijo,”la verdad que hubo muchos espacios, que empezaron a plantear que no podía ser un concejal, que no podía ser una persona con aspiraciones al 2019, ciertas restricciones que iban direccionadas hacia mi persona”. Sin embargo, puntualizó que se habían ido llevando reuniones en el Partido que lo motivaban hacia el lugar de potencial Presidente.

“Yo manifesté en la última reunión donde estaban todas las fuerzas políticas, había algún sector que ya no estaba, donde manifesté que si yo era el escollo si yo era la persona que impedía, si se quiere, la conformación de la lista única de unidad prefería correrme”, argumentó. Por otro lado, pero en el mismo marco aclaró que no es la primera vez que hace un renunciamiento. “Decidí correrme para que se facilitase la unidad”, concluyó.

Publicado el viernes 17 de noviembre de 2017