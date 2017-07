Silvio Martini convocó a la Unidad del Peronismo

Siempre he manifestado y defendido durante todos estos años y en todos los ámbitos en los que he participado; ya sea medios de comunicación, reuniones políticas sean en la esfera lujanense o con intendentes, concejales, diputados y senadores provinciales o nacionales, en el mano a mano con la militancia; que para detener esta situación nacional y local, no hay otra alternativa que lograr la Unidad del Peronismo. Los adversarios no están dentro del peronismo, los adversarios están afuera. Para consolidar aun más la fortaleza de este movimiento nacional y popular hay que ponerle freno a las políticas llevadas a cabo por el gobierno neoliberal del presidente Mauricio Macri.

En la Agrupación Militancia Organizada hemos debatido lo suficiente, hemos conversado, hemos discutido y entre todos hemos tomado la decisión de no participar activamente en estas primarias. No participar no necesariamente significa no estar, tanto yo en lo personal como Militancia Organizada estaremos al servicio del peronismo y del pueblo de Lujan.

Por un lado felicitamos a todos los compañeros que participan en las distintas listas; a quienes les pido que sea una campaña sin agravios, con propuestas, sin olvidar que está en juego los destinos de nuestro país; instando a cumplir esa gran consigna que el general Perón nos legara: “el que gana conduce y el que pierde acompaña” poniéndonos al servicio de quien gane las primarias para que luego en Octubre dar un fuerte triunfo del peronismo en Lujan y en la Provincia de Buenos Aires. Seré entonces el primer soldado del ganador luego de las primarias.

Por otro lado, hemos de trabajar todos en la posibilidad concreta de poner al Partido Justicialista de pie convencidos más que nunca en la lucha de lograr en los meses que viene un espacio que nos contenga. Ante el pedido de tantos compañeros peronistas de que encare un Partido Justicialista plural, que represente a todos los espacios; es que desde mi lugar de militante peronista voy a trabajar para lograrlo. Este año donde seguramente también se dirime la conducción del partido justicialista buscare lograr un lugar de contención de afiliados, de compañeros, de peronistas dispuesto más que nunca a lograr el mayor consenso para que en el 2019 no volvamos a repetir la historia.

Aun hay esperanzas. Recordemos que los mejores días fueron y serán peronistas; está en nosotros lograrlo.

Publicado el Viernes 7 de Julio de 2017