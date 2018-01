Siguen los pedidos de arreglos en la calle San Vicente

Vecinos del barrio Lanusse extienden su pedido de arreglo en la calle San Vicente, a la altura del cruce con Ciudadela, por una especie de loma que se formó tras el levantamiento del asfalto.

El reclamo, que comenzó hace meses, todavía no ha tenido buen puerto dado que la reparación pertinente en la principal vía de acceso de la zona no ha sido realizada aún. “Desde el sector derecho, sentido hacia el fondo del barrio, prácticamente no se puede pasar. Algunos conductores se ven obligados a tomar caminos alternativos”, sostuvo Roberto, uno de los habitantes del Lanusse.

“Esperamos que los responsables se acerquen, vean la situación y acondicionen la calle”, anhelan los vecinos.





Publicado el miércoles 17 de enero de 2018