Sergio Almada: “La aprobación del proyecto del basural es positivo”

El presidente de la Sociedad de Fomento del barrio San Pedro, Sergio Almada, confesó su alegría por el proyecto aprobado anoche en el Honorable Concejo Deliberante que busca una solución al Basural, pero advirtió que es cauteloso en cuanto a su desarrollo.

“La primera sensación que me deja es que es positivo que todos los partidos se hayan juntado y trabajado en un proyecto de esta manera, pero ahora la preocupación es el Departamento Ejecutivo. A mi me juran que lo van a hacer, pero venimos desde hace tiempo que encaramos algo y te dicen ‘si vamos a hacerlo’ y después no pasa”, expresó.

En síntesis, el proyecto impulsado por el concejal Nicolás Capelli pretende convertir al basural en una planta de transferencia y reciclaje. La propuesta tuvo el apoyo y la colaboración de todos los ediles que conforman el cuerpo deliberativo, junto con agrupaciones y sectores sociales.

“Lo de anoche me dio mucha alegría, pero cuando te parás lo que te mete duda es el Estado Municipal, que es una rueda cuadrada muy difícil de hacerla girar. Ojalá que la rueda empiece a ser más redonda y pueda caminar algo. Lo bueno es que el proyecto tiene tiempos para que vaya cumpliéndose”, culminó Almada, quien en el recinto del HCD disparó duras palabras contra la situación del basural.

PROYECTO

El proyecto, impulsado por el concejal opositor Nicolás Capelli y que tuvo el trabajo de todos los ediles, le otorga al Departamento Ejecutivo un plazo de 60 días desde la promulgación de la normal en función de realizar un plan que pondría en forma el basural. Deberá ser presentado en una audiencia público.

Luego, el Concejo Deliberante tiene 30 días para analizarlo. En caso de ser aprobado, a partir de allí el Municipio cuenta con un lapso de un año para llevarlo adelante. “El proyecto busca la transformación del basural en una planta de transferencia y reciclaje, con los trabajadores adentro. Ellos pueden ser responsables de esta transformación histórica”, explicó Capelli.

Asimismo, el proyecto también le plantea el Departamento Ejecutivo que concrete un acuerdo con el CEAMSE o algún ente público o privado para trasladar los residuos domiciliarios.

La propuesta contó con el apoyo unánime de todos los concejales, tanto del sector del oficialismo como de la oposición.

Publicado el martes 23 de enero de 2018