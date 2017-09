Senasa estará presente en la 73° Peregrinación a Caballo a Luján

Agentes del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) se ubicarán en diferentes lugares estratégicos de circulación por donde transitarán los equinos y en las cercanías de la basílica nacional de Luján, para realizar controles sanitarios y acciones preventivas sobre sanidad y bienestar animal.

Con el objetivo de atender las condiciones sanitarias de estos equinos, el Centro regional Buenos Aires Norte (CRBAN) del Senasa informó sobre algunas pautas básicas a tener en cuenta para participar del desfile sin descuidar el bienestar animal:

– Antes de emprender el viaje: chequee que su caballo se encuentre en buen estado físico y su condición corporal sea óptima, que haya recibido una alimentación sana y equilibrada, que haya tenido un entrenamiento adecuado para largas distancias, que esté correctamente herrado y que no manifieste signos de dolor ni enfermedad.

– Durante el recorrido: ofrezca a su caballo agua limpia y fresca, déle tiempo para beber. También, aliméntelo al menos dos veces al día y busque refugio en caso de condiciones climáticas adversas.

– Al llegar a destino: brinde a su caballo una zona de descanso tranquila y al reparo del frío, calor o lluvia; cuando esté recuperado y sereno, ofrézcale agua limpia y fresca y alimento de buena calidad; atención a cualquier signo de dolor, incomodidad o enfermedad, de ser necesario acérquese al puesto de asistencia veterinaria más cercano.

Asimismo, el Senasa recuerda que es obligatorio el traslado con el certificado vigente de anemia infecciosa equina (AIE), una enfermedad viral que solo afecta a los équidos y que se transmite por la picadura de distintos tipos de tábanos y por la utilización de cualquier objeto cortopunzante que contenga sangre infectada.

Referido a este tema, el referente del Programa de Enfermedades de los Equinos del Senasa, Esteban Durante, señaló “el Senasa establece la obligatoriedad del diagnóstico de AIE previo al movimiento de equinos para evitar la difusión territorial del virus y el incremento de equinos portadores, de modo tal que dependiendo de las características de la zona endémica del país, la enfermedad pueda ser controlada o erradicada paulatinamente”.

En este sentido, el Senasa recomienda las siguientes medidas para la prevención de la enfermedad:

– No compartir elementos de montar que puedan contener sangre. En caso de ser inevitable su uso, lavarlos y desinfectarlos previamente.

– Usar y exigir agujas y jeringas descartables.

– Utilizar insecticidas para el control del tábano.

– No incorporar equinos con condición sanitaria desconocida.

– Separar a los equinos recién ingresados de los propios y exigir el certificado de diagnóstico a AIE.

– Realizar periódicamente el diagnóstico de AIE en laboratorios habilitados por el Senasa.

Publicado el miércoles 20 de septiembre de 2017