El flamante campeón Sebastián Papeschi expresó su alegría al adjudicarse el título silver plata del Consejo Mundial de Boxeo, el pasado sábado en el Polideportivo de Luján.

El crédito lujanense derrotó a Hugo David “El Canibal” Quiroz, quien fue descalificado en el noveno round. “Estoy más que contento, el título vino más rápido de lo que esperaba”, confesó “La Promesa”, que cuenta con un invicto de 11 victorias en igual cantidad de peleas disputadas. Como amateur combatió en 171 oportunidades, con un número categórico de solamente 3 derrotas.

“Nos salió todo bien. Él es un boxeador que vino a buscar el título sabiendo que era más fuerte y yo salí a tratar de aguantar la pelea y no dejar que se me escapé”, analizó el pugilista de 25 años entrenado por Ricardo Montes, remarcando que la cantidad de golpes que terminaron descalificando a su rival eran porque Quiroz “estaba buscando que le tiren una soga, ya no quería seguir”.

Aunque conserva la felicidad por el nuevo cinturón, Papeschi ya mira su futuro inmediato. “Hay que esperar que se cumpla el tiempo porque al ser campeón tienen que pasar 40 días para volver a pelear. Tenemos propuestas internacionales como Uruguay y México, pero tenemos que analizarlas”, deslizó.

“Mi mayor sueño es llegar a las grandes ligas y este título nos abre muchas puertas, por lo que creo que se nos puede llegar a dar. Pelear por ser campeón del mundo sería lo más grande que hay”, sueña Sebastián Papeschi, la promesa que se volvió realidad.

Publicado el Lunes 10 de Abril de 2017