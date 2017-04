Se realizan las elecciones para el cambio de autoridades del Consejo de Seguridad

El vecino Joaquin Da Cunha, integrante del Consejo Permanente de Seguridad Ciudadana, se refirió a las próximas elecciones de cambio de autoridades. Las mismas se desarrollarán el próximo 27 de abril y están aptos para votar aquellos vecinos, ONG, Sociedad de Fomento, entidades intermedias, que se hayan empadronado, ha finalizado esa etapa el 21 de abril.Cabe recordar, que el este espacio cuenta con tres comisiones: Gestión Operativa; Vinculo Comunitario; Prensa y Difusión.

Por su parte, se refirió al trabajo del Consejo de Seguridad y dijo “hoy tenemos 40 móviles funcionando, tenemos una cantidad de policia bastante importante, se habilitó la Escuela de Policía descentralizada con colaboración del Consejo Permanente de Seguridad Ciudadana”.

Las elecciones se realizan en el Honorable Concejo Deliberante el 27 de abril a las 20.00 horas. Vale aclarar, que las autoridades se actualizan una vez al año explicó, pero se está intentando extender los tiempos o renovar la mitad de la conformación. Por lo que, argumentó “no se terminan la gestión, no se da continuidad en el trabajo, aquellos que ingresan no tienen la experiencia anterior así que no saben como darle continuidad”.

Por último, dijo que es importante que toda la comunidad lujanense asista a la jornada electoral, a pesar de no estar empadronados. “La participación le da fortaleza al evento”.

Publicado el Lunes 24 de Abril de 2017