Se levantaría el paro de los Inspectores de Tránsito

El área desarrolla la medida de fuerza desde el 7 de diciembre, desde el Ministerio de Trabajo no aceptaron el pedido de Conciliación Obligatoria del ejecutivo local y se continua con el paro. No obstante, el ejecutivo ya tendría los uniformes faltantes desde el día viernes al mediodía los cuales serían entregados hoy.

Se trata de 12 empleados municipales, que no contaban con los uniformes indicados para la actividad. Sergio Reinante, integrante del Sindicato de Trabajadores Municipales, aseguró “esto no es un paro caprichoso, no es una cuestión que se decidió de un día para otro, nosotros veníamos con conversaciones con el Poder Ejecutivo desde principio-mediados de noviembre y se le puso fecha al paro”.

“Tenemos que llegar a esta instancia para que aparezcan doce uniformes, que tampoco estamos hablando de cincuenta, cien, doscientos, cuatrocientos, estamos hablando de doce equipos de ropa, para los doce inspectores”, añadió.

Publicado el Lunes 26 de diciembre de 2016