Se le realizaron preguntas al Secretario de Obras Públicas por la Obra de Beschtedt

Como había sido anunciado, se llevó a cabo el Plenario de Concejales con el Secretario de Obras Públicas Marcelo Gutierrez. El encuentro, convocado por el edil Facundo Romero tuvo como objetivo principal preguntarle al funcionario sobre ciertas irregularidades sobre la empresa que se encarga de controlar la obra de la Avenida Beschtedt.

El plenario lo abrió el concejal Romero, quién aclaró “no es un cuestionamiento a la obra en sí, que está realizando la cooperativa, sino como se contrato una consulta para que controle a la Cooperativa. Es un poco sospechoso, por lo menos lo encuentro así, que se inicie un expediente con la documentación de la empresa y no con la necesidad de contratar una empresa”. Entre la preguntas, los concejales cuestionaron cuáles fueron las otras empresas que se llamaron, por qué se decidió contratar una empresa que no es de Luján, por qué no se contrató una empresa conocida por el Secretario de Obras Públicas.

Algunas de las preguntas, fueron contestadas por el funcionario, en referencia a la Consultoría, empresa que fue contratada, argumentó conocerla del ámbito privado, de su anterior trabajo. En dialogo con el concejal Romero, luego del plenario, el edil aseguró “no sabemos porque no se llamó a ningún profesional de nuestro partido y se decidió contratar una consultora”. Cabe decir, que este trabajo de control tiene un costo de 62 mil pesos mensuales.

Por otro lado, en el expediente la misma Contadora Municipal señala que se están incumpliendo con dos artículos de la Ley Orgánica de las Municipalidades, lo cual resulta llamativo.

Finalmente, se resolvió enviar este expediente al Tribunal de cuentas para que se realice el estudio correspondiente.

Publicado el Lunes 9 de enero de 2017