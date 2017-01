Se incrementan los reclamos de los vecinos por falta de agua en la ciudad

La falta de agua es un tema recurrente todos los veranos en la ciudad, vecinos de los barrios Ameghino, Juan XXIII, San Jorge, San Pedro, San Cayetano, como así también en la zona céntrica y del Hospital denuncian no tener agua, en una época del año donde es fundamental este recurso. Asimismo, vecinos del Barrio San Bernardo (que no tiene agua corriente) que tienen bomba de agua, señalan no tener agua porque las napas están muy bajas.

Los vecinos publicaron en la Fan Page de Luján en línea su experiencia. Una vecina, dijo que no hay agua en General paz y Lisandro de la torre ,desde la madrugada. Asimismo, afirmó “los impuestos municipales llegan a 450 pesos el agua, para que la cobran si no brindan el servicio”. Por otro lado, vecinos del barrio Ameghino explicaron que les cortan el agua temprano hasta las doce/una de la mañana y no tienen agua en todo el día. Una vecina, aseguró “me levanto a la madrugada para llenar los baldes y las botellas para el día. Esperemos que solucionen esto porque ya estamos cansado de renegar”.

Un vecino denuncia que la falta de agua en el barrio Juan XXIII se debe a tres perdidas ubicadas: Mario bravo y Payro; ptra en Payro y Reppeto; y la última en colectora donde esta la escuelita de fútbol del Juan XXIII. Por otro lado, el barrio San Jorge también presenta problemas con el agua desde el viernes, y una vecina informó que en la calle Chavez entre 9 de Julio y Francia brota el agua. Igual situación están viviendo los vecinos del barrio San Pedro. Por último, una vecina denuncia la falta de agua en Velez Sarfiel y Gutierrez, donde hay una perdida en la vereda desde hace meses.

Publicado el Lunes 2 de enero de 2017