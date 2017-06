Se constituyó el Bloque Unidad Ciudadana

Durante la mañana del jueves los Concejales Leo Boto y Nicolás Capelli constituyeron el Bloque Unidad Ciudadana. A su vez, el Consejo de Agrupaciones del FpV publicó su adhesión a dicho frente.

“No hay trabajo, los precios están por las nubes, la plata no alcanza, las tarifas son impagables y cierran comercios e industrias. Así no se puede vivir más. Así no se puede seguir. Así no hay futuro. Por ello, nos comprometemos a construir esta Unidad Ciudadana para volver a tener futuro”, expresaron.

“Sumamos a esta construcción nuestros aportes, sueños y desafíos por un Luján Mejor expresadas en la Plataforma Programática 2017 – 2019”, culminaron.

Fuente: Prensa Peronista FpV

Publicado el Jueves 15 de Junio de 2017